Уоллес рассказал о роковом отказе Израиля помочь Украине: какие последствия получил Нетаньяху

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Slava Kot
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Израиль отказался оказывать военную помощь Украине, опасаясь ухудшения отношений с Россией. По его мнению, такая политика в конечном счете обернулась проблемами для самого израильского государства.
Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников
Бен Уоллес в соцсети X рассказал, что лично рекомендовал правительству премьер-министра Беньямина Нетаньяху поддержать Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. По его словам, израильские власти отказались, объяснив это нежеланием "злить Россию".
После войны Израиль неоднократно заявлял о поддержке территориальной целостности Украины, однако воздерживался от передачи летального оружия. В 2023 году тогдашний министр иностранных дел Эли Коэн заявил, что Тель-Авив будет меньше комментировать войну публично, учитывая интересы страны на Ближнем Востоке и отношения с Москвой.
Со временем Израиль согласился передать Украине систему раннего оповещения о ракетных атаках, однако она не была рабочей. Израильская сторона заявляла, что выполнила свои обязательства, в то время как вопрос запуска системы зависит от украинской стороны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Израиле осудили перезахоронение главы ОУН Мельника: в Украине отреагировали.
Также "Комментарии" писали, что новый премьер Британии Энди Бернем сделал первое заявление об Украине.