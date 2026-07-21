Уоллес рассказал о роковом отказе Израиля помочь Украине: какие последствия получил Нетаньяху

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Израиль отказался оказывать военную помощь Украине, опасаясь ухудшения отношений с Россией. По его мнению, такая политика в конечном счете обернулась проблемами для самого израильского государства.

Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Бен Уоллес в соцсети X рассказал, что лично рекомендовал правительству премьер-министра Беньямина Нетаньяху поддержать Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. По его словам, израильские власти отказались, объяснив это нежеланием "злить Россию".

"Я рекомендовал правительству Беньямина Нетаньяху помочь Украине. Израиль отказался, заявив, что не хочет огорчать Россию. Поэтому Россия и дальше тратила более одного миллиарда долларов на иранские дроны. Теперь обычным израильтянам приходится сталкиваться с последствиями решений Нетаньяху. С начала вторжения в Украину Израиль принимал все грязные российские деньги и преступников. Печальный упадок страны, когда-то достойной", — заявил Уоллес.

После войны Израиль неоднократно заявлял о поддержке территориальной целостности Украины, однако воздерживался от передачи летального оружия. В 2023 году тогдашний министр иностранных дел Эли Коэн заявил, что Тель-Авив будет меньше комментировать войну публично, учитывая интересы страны на Ближнем Востоке и отношения с Москвой.

Со временем Израиль согласился передать Украине систему раннего оповещения о ракетных атаках, однако она не была рабочей. Израильская сторона заявляла, что выполнила свои обязательства, в то время как вопрос запуска системы зависит от украинской стороны.

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