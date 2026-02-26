logo_ukra

“Воліють бачити цю війну нескінченною”: у Раді зробили резонансну заяву щодо мирної угоди

Народний депутат Гетманцев заявив, що підтримає мирну угоду з максимально вигідними умовами для України

26 лютого 2026, 21:39
Переговорний трек триває — Україна та США напрацьовують умови сталого та справедливого миру. Однак нерідко лунали заяви, що умови миру для України — це капітуляція і парламент не підтримає угоду.

“Воліють бачити цю війну нескінченною”: у Раді зробили резонансну заяву щодо мирної угоди

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що останнім часом нерідко чує заклики щодо недопущення проведення всенародного референдуму щодо мирної угоди. Взагалі, за його словами, вимагають зняти це питання з порядку денного. Політики пояснив, що в таких заявах фактично йдеться про позбавлення українських громадян їх базового громадянського права висловитись щодо доленосних рішень в житті української республіки. Зрозуміло, пояснив політик, що питання мирної угоди є саме таким.

Нардеп вважає дивним, що такі заклики звучать саме від тих, хто декларує свою прихильність демократичним нормам і європейським принципам. Більше того, вони застерігають Президента України, який є гарантом конституційних прав громадян, навіть не думати про можливість апелювати до думки суспільства. Мабуть, за словами народного депутата, вбачаючи тільки за собою право говорити від імені українського народу.

“Думаю, що абсолютна більшість громадян розуміє, що за цими закликами, апеляціями до правових норм, вимогами відмовитись від референдуму, стоїть банальне небажання окремих “експертів” чути думки українців про мир. Так само можна закликати відмовитись від виборів, коли тобі просто не подобається потенційний переможець. Це і є ті самі "яструби", що воліють бачити цю війну нескінченною”, — зазначив народний депутат. 

Політик висловив віру у здатність української переговорної команди забезпечити максимально вигідні умови для мирної угоди. 

“Особисто готовий підтримати результати домовленостей своїм голосуванням у парламенті. Але я повністю підтримую позицію Президента України щодо необхідності проведення всеукраїнського референдуму з питань війни чи миру. В демократичній республіці такі питання може і має право вирішувати народ”, — підсумував він. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що заявили у Лаврова про мирні переговори по Україні. 



Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/11409
