“Воліють бачити цю війну нескінченною”: у Раді зробили резонансну заяву щодо мирної угоди

Кречмаровская Наталия
Переговорний трек триває — Україна та США напрацьовують умови сталого та справедливого миру. Однак нерідко лунали заяви, що умови миру для України — це капітуляція і парламент не підтримає угоду.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що останнім часом нерідко чує заклики щодо недопущення проведення всенародного референдуму щодо мирної угоди. Взагалі, за його словами, вимагають зняти це питання з порядку денного. Політики пояснив, що в таких заявах фактично йдеться про позбавлення українських громадян їх базового громадянського права висловитись щодо доленосних рішень в житті української республіки. Зрозуміло, пояснив політик, що питання мирної угоди є саме таким.
Нардеп вважає дивним, що такі заклики звучать саме від тих, хто декларує свою прихильність демократичним нормам і європейським принципам. Більше того, вони застерігають Президента України, який є гарантом конституційних прав громадян, навіть не думати про можливість апелювати до думки суспільства. Мабуть, за словами народного депутата, вбачаючи тільки за собою право говорити від імені українського народу.
Політик висловив віру у здатність української переговорної команди забезпечити максимально вигідні умови для мирної угоди.
