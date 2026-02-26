"Предпочитают видеть эту войну бесконечной": в Раде сделали резонансное заявление по мирному соглашению

Переговорный трек продолжается – Украина и США нарабатывают условия устойчивого и справедливого мира. Однако нередко звучали заявления, что условия мира для Украины – это капитуляция и парламент не поддержит соглашение.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что в последнее время нередко слышит призывы о недопущении проведения всенародного референдума по мирному соглашению. Вообще, по его словам, требуют снять этот вопрос с повестки дня. Политики пояснил, что в таких заявлениях фактически речь идет о лишении украинских граждан их базового гражданского права высказаться по судьбоносным решениям в жизни украинской республики. Разумеется, объяснил политик, что вопрос мирного соглашения именно такой.

Нардеп считает странным, что такие призывы звучат именно от тех, кто декларирует свою приверженность демократическим нормам и европейским принципам. Более того, они предостерегают Президента Украины, являющегося гарантом конституционных прав граждан, даже не думать о возможности апеллировать к мнению общества. По-видимому, по словам народного депутата, видя только за собой право говорить от имени украинского народа.

"Думаю, что абсолютное большинство граждан понимает, что за этими призывами, апелляциями к правовым нормам, требованиями отказаться от референдума, стоит банальное нежелание отдельных "экспертов" слышать мнения украинцев о мире. Также можно призывать отказаться от выборов, когда тебе просто не нравится потенциальный победитель. Это и есть те самые "ястребы", которые предпочитают видеть эту войну бесконечной”, — отметил народный депутат.

Политик выразил веру в способность украинской переговорной команды обеспечить максимально выгодные условия для мирного соглашения.

"Лично готов поддержать результаты договоренностей своим голосованием в парламенте. Но я полностью поддерживаю позицию Президента Украины относительно необходимости проведения всеукраинского референдума по войне или миру. В демократической республике такие вопросы может и вправе решать народ", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заявили у Лаврова о мирных переговорах по Украине.