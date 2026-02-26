Рубрики
Переговорный трек продолжается – Украина и США нарабатывают условия устойчивого и справедливого мира. Однако нередко звучали заявления, что условия мира для Украины – это капитуляция и парламент не поддержит соглашение.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что в последнее время нередко слышит призывы о недопущении проведения всенародного референдума по мирному соглашению. Вообще, по его словам, требуют снять этот вопрос с повестки дня. Политики пояснил, что в таких заявлениях фактически речь идет о лишении украинских граждан их базового гражданского права высказаться по судьбоносным решениям в жизни украинской республики. Разумеется, объяснил политик, что вопрос мирного соглашения именно такой.
Нардеп считает странным, что такие призывы звучат именно от тех, кто декларирует свою приверженность демократическим нормам и европейским принципам. Более того, они предостерегают Президента Украины, являющегося гарантом конституционных прав граждан, даже не думать о возможности апеллировать к мнению общества. По-видимому, по словам народного депутата, видя только за собой право говорить от имени украинского народа.
Политик выразил веру в способность украинской переговорной команды обеспечить максимально выгодные условия для мирного соглашения.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что заявили у Лаврова о мирных переговорах по Украине.