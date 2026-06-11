Питання внутрішньої стабільності України під час тривалого воєнного стану дедалі частіше з'являється у дискусіях аналітиків. Російська пропаганда активно намагається просувати наратив про неминучий внутрішній розкол. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, наскільки реальним є сценарій громадянської війни в країні, яка продемонструвала світові безпрецедентний рівень солідарності.

Виклики для України Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що сценарій громадянської війни є малоймовірним у середньостроковій перспективі. Основний ризик для України полягає не у внутрішньому збройному конфлікті, а у затяжній дестабілізації після завершення активної фази війни. Саме період відновлення, демобілізації та політичної трансформації може створювати найбільші виклики для суспільної згуртованості.

Чат-бот Gemini прогнозує, що реальна громадянська війна Україні не загрожує. Суспільство має глибоке розуміння ціни власної державності. Проте після припинення активних бойових дій країна неминуче зіткнеться з періодом гострої політичної турбулентності. Масова демобілізація, повернення ветеранів та перші повоєнні вибори створять підґрунтя для гучних політичних дискусій і появи популістських рухів. Можливі протести та запекла електоральна боротьба, але вони не переростуть у збройне внутрішнє протистояння. Українські демократичні інститути та зріле громадянське суспільство зможуть утримати ситуацію в межах правового поля і спрямувати енергію в політичне русло.

Чат-бот Grok зазначає, що пряма загроза громадянської війни в найближчі роки малоймовірна, якщо влада та суспільство діятимуть виважено. Єдність, сформована опором агресору, є потужним імунітетом. Однак ризики існують і пов'язані передусім з поствоєнним періодом. Ключ до запобігання кризи — комплексна підтримка ветеранів, антикорупційні реформи, прозорі механізми відновлення економіки та інклюзивний діалог щодо майбутнього. Без цього соціальна напруга може перерости в локальні конфлікти, злочинність чи політичну нестабільність, що послабить державу. Оптимістично, Україна має шанс перетворити виклики на можливості зміцнення демократії. Потрібні конкретні дії вже зараз: програми реабілітації, соціальний діалог і фокус на справедливості. Тільки так ми уникнемо "лихих 90-х" і збережемо здобутки.

Узагальнюючи прогнози ШІ, можна зробити спільний висновок: сценарій громадянської війни в Україні у найближчій перспективі виглядає малоймовірним. Усі моделі сходяться на тому, що ключова причина цього — висока суспільна згуртованість, сформована в умовах зовнішньої агресії, а також стійкість державних і демократичних інститутів.

Водночас головні ризики зміщуються у поствоєнний період. Саме етап демобілізації, відновлення економіки, повернення ветеранів та перших політичних перегонів може стати періодом підвищеної соціальної напруги. Потенційні виклики пов’язані не зі збройним протистоянням, а з політичною турбулентністю, протестами та боротьбою інтересів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про найгірший сценарій для України до кінця 2026 року за версією ШІ.



