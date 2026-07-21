Влада годує українців обіцянками, поки Росія б'є ракетами: військовий жорстко розніс Зеленського

Україна має перейти від пасивної оборони до активних дій проти військової інфраструктури Росії, адже саме це здатне зменшити інтенсивність ракетних ударів по українських містах. Таку думку висловив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.

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За його словами, Київ повинен не лише посилювати протиповітряну оборону, а й системно завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують виробництво та доставку російських ракет.

"Ми знаємо, де виробляються ці ракети, де виготовляються комплектуючі до них. Чому ці підприємства повністю не знищені?", – заявив Кривонос.

Він також наголосив, що одним із найуразливіших елементів російської військової логістики залишається залізниця. За словами генерала, українська розвідка здатна встановлювати станції, через які здійснюється постачання озброєння та його розвантаження.

"Ми знаємо станції постачання. Ми давно вирахували, на яких станціях відбувається розвантаження. Завдання розвідки – своєчасно виявити і нанести удари по цих станціях", – зазначив він.

Окремо Кривонос розкритикував підхід української влади до ведення війни. На його переконання, країна досі діє переважно з позиції пасивної оборони, тоді як необхідно працювати на випередження.

Генерал також висловив невдоволення заявами про перспективні українські розробки. Він згадав масштабну інформаційну кампанію навколо проєкту Firepoint, однак зауважив, що суспільство поки не побачило практичного результату.

"Була крута реклама Firepoint і нульовий результат на виході. Якщо президент постійно говорить про це, то де результати їхньої діяльності, тієї зброї, яку ми поки що не бачили?", – сказав Кривонос.

На думку військового, надмірна кількість оптимістичних заяв створює у суспільства завищені очікування, які не підкріплюються реальними досягненнями.

"Ми достатньо часто годуємо власний народ надіями на щасливе майбутнє, а наступного дня цього майбутнього немає. Є реальні результати російських ударів", – підкреслив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри численні чутки про можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, кадрових змін у військовому керівництві поки не відбулося. Військово-політичний експерт Олександр Мусієнко вважає, що інформаційна хвиля навколо цього питання була переважно наслідком непідтверджених вкидів, а остаточне рішення залишається за президентом Володимиром Зеленським.