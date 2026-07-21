Власти кормят украинцев обещаниями, пока Россия бьет ракетами: военный жестко разнес Зеленского

Украина должна перейти от пассивной обороны к активным действиям против военной инфраструктуры России, ведь именно это способно снизить интенсивность ракетных ударов по украинским городам. Такое мнение высказал генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.

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По его словам, Киев должен не только усиливать противовоздушную оборону, но и системно наносить удары по объектам, обеспечивающим производство и доставку российских ракет.

"Мы знаем, где производятся эти ракеты, где производятся комплектующие к ним. Почему эти предприятия полностью не уничтожены?", — заявил Кривонос.

Он также подчеркнул, что одним из самых уязвимых элементов российской военной логистики остается железная дорога. По словам генерала, украинская разведка способна устанавливать станции, через которые осуществляется поставка вооружения и его разгрузка.

"Мы знаем станции поставок. Мы давно вычислили, на каких станциях происходит разгрузка. Задача разведки – своевременно выявить и нанести удары по этим станциям", – отметил он.

Отдельно Кривонос подверг критике подход украинской власти к ведению войны. По его убеждению, страна по-прежнему действует преимущественно с позиции пассивной обороны, в то время как необходимо работать на опережение.

Генерал также выразил недовольство заявлениями о перспективных украинских разработках. Он упомянул масштабную информационную кампанию вокруг проекта Firepoint, однако отметил, что общество пока не увидело практического результата.

"Была крутая реклама Firepoint и нулевой результат на выходе. Если президент постоянно говорит об этом, то где результаты их деятельности, того оружия, которое мы пока не видели?", — сказал Кривонос.

По мнению военного, чрезмерное количество оптимистических заявлений создает у общества завышенные ожидания, не подкрепляемые реальными достижениями.

"Мы достаточно часто кормим собственный народ надеждами на счастливое будущее, а на следующий день этого будущего нет. Есть реальные результаты российских ударов", – подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал , что, несмотря на многочисленные слухи о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, кадровых изменений в военном руководстве пока не произошло. Военно-политический эксперт Александр Мусиенко считает, что информационная волна вокруг этого вопроса была в основном следствием неподтвержденных вбросов, а окончательное решение остается за президентом Владимиром Зеленским.