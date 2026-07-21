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"Візьму автомат". Лайма Вайкуле жорстко звернулася до Путіна через вбивства українців

Від початку повномасштабної війни Лайма Вайкуле засуджує російську агресію, хоча окремі її заяви викликали суперечки

21 липня 2026, 12:20
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Клименко Елена

Латвійська співачка Лайма Вайкуле звернулася до російського диктатора Володимира Путіна із закликом припинити війну проти України та різко висловилася щодо російської агресії. Співачка заявила, що розв'язана Кремлем війна щодня забирає життя українців, а її наслідки руйнують майбутнє не лише жертв, а й самих ініціаторів конфлікту. Таку заяву артистка зробила під час запису подкасту "Переживем", який проходив у форматі зустрічі з глядачами.

"Візьму автомат". Лайма Вайкуле жорстко звернулася до Путіна через вбивства українців

Фото: з відкритих джерел

У своєму виступі Вайкуле згадала про японців, які, за її словами, шукають способи жити довше, та протиставила це діям російського керівництва. Вона зазначила, що замість прагнення до довголіття Росія, на її думку, обирає шлях насильства.

"Росія думає, як знищити українців, цю Європу, взагалі всіх на світі. Будемо зараз всіх вбивати! Звідки таке бажання? Я звертаюся до президента Росії: відпочивайте, не треба зараз воювати! Просто йдіть. П’ять років спокійно на дачі проведіть та й будете жити 120 років. Для чого це все робити, нерви псувати? Це все вкорочує життя", – сказала співачка. 

Окремо виконавиця прокоментувала побоювання щодо можливого нападу Росії на країни Балтії. Вона заявила, що в разі загрози готова захищати свою державу зі зброєю в руках.

"Я візьму автомат", – наголосила Вайкуле. 

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року латвійська співачка неодноразово виступала із засудженням дій Кремля та висловлювала підтримку Україні. Водночас деякі її висловлювання ставали предметом гострих дискусій.

Зокрема, торік в одному з інтерв'ю артистка заявила, що вона "проти війни, а не проти Росії". Також вона захищала використання російської мови та висловила думку, що "сьогодні українці воюють проти українців, а росіяни – проти росіян", пояснюючи це тим, що до війни багато жителів Харкова спілкувалися російською.

Портал "Коментарі" вже писав, що подальший рух України до повноправного членства в Європейському Союзі значною мірою залежатиме від того, наскільки успішно країна просуватиметься у впровадженні антикорупційних реформ та зміцненні принципів верховенства права.  



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