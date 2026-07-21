Латвийская певица Лайма Вайкуле обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом прекратить войну против Украины и резко высказалась по поводу российской агрессии. Певица заявила, что развязанная Кремлем война ежедневно уносит жизни украинцев, а ее последствия разрушают будущее не только жертв, но и самих инициаторов конфликта. Такое заявление артистка сделала во время записи подкаста "Переживем", который проходил в формате встречи со зрителями.

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В своем выступлении Вайкуле упомянула о японцах, которые, по ее словам, ищут способы жить дольше и противопоставила это действиям российского руководства. Она отметила, что вместо стремления к долголетию Россия, по ее мнению, выбирает путь насилия.

"Россия думает, как уничтожить украинцев, эту Европу, вообще всех на свете. Будем сейчас всех убивать! Откуда такое желание? Я обращаюсь к президенту России: отдыхайте, не надо сейчас воевать! Просто уходите. Пять лет спокойно на даче проведите и будете жить 120 лет. Для чего это все делать, нервничает?

Отдельно исполнительница прокомментировала опасения по поводу возможного нападения России на страны Балтии. Она заявила, что в случае угрозы готова защищать свое государство с оружием в руках.

"Я возьму автомат", – подчеркнула Вайкуле.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 латвийская певица неоднократно выступала с осуждением действий Кремля и выражала поддержку Украине. В то же время, некоторые ее высказывания становились предметом острых дискуссий.

В частности, в прошлом году в одном из интервью артистка заявила, что она "против войны, а не против России". Также она защищала использование русского языка и выразила мнение, что "сегодня украинцы воюют против украинцев, а россияне – против россиян", объясняя это тем, что до войны многие жители Харькова общались по-русски.

Портал "Комментарии" уже писал , что дальнейшее движение Украины к полноправному членству в Европейском Союзе будет в значительной степени зависеть от того, насколько успешно страна будет продвигаться по внедрению антикоррупционных реформ и укреплению принципов верховенства права.