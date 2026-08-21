Виживання України у війні під великимм питанням: який сценарій стане тотальним фіаско у війні

Україна вже зустріла кілька зим під час повномасштабної війни, і кожен холодний сезон ставав серйозним випробуванням для країни. Взимку 2022–2023 років російські масовані атаки по енергетичних об’єктах спричинили масштабні перебої з електропостачанням, а наступного сезону українська енергосистема вже була краще підготовлена до ударів. У 2024–2025 роках РФ знову завдала значної шкоди енергогенерації та газовій інфраструктурі, проте Україна змогла пройти цей період без повного обвалу системи. Попереду зима 2026–2027 років, тож головне питання тепер полягає не в тому, чи здатна Україна вистояти, а в тому, наскільки Київ встиг підготуватися до нового сезону і чи не стане він найскладнішим за весь час війни. Чи зможе Україна пережити ще одну зиму війни? Видання "Коментарі" вирішило з'ясувати думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що ще одна зима в умовах війни стане для України серйозним випробуванням, однак говорити про неминуче виснаження держави підстав немає. Найбільший ризик полягає в тому, що Росія може спробувати використати холодний сезон як додаткову зброю проти українського тилу. Москва нарощує застосування далекобійного озброєння, а проблема перехоплення балістичних ракет залишається особливо гострою через обмежені запаси засобів ППО. Паралельно російські війська можуть знову зосередити удари на енергетичній інфраструктурі, намагаючись залишити українські міста без світла й тепла.

Водночас сьогодні Україна має значно більше можливостей для протистояння, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Власне виробництво дронів, розвиток далекобійної зброї, накопичений досвід відбиття масованих атак і можливість завдавати ударів по військових та енергетичних об'єктах РФ дають Києву додаткові важелі. Вирішальним фактором, однак, залишиться протиповітряна оборона — Україні необхідні достатні запаси ракет і сучасні системи для захисту міст та критичної інфраструктури. Якщо міжнародні партнери не зменшать темпи військової допомоги, а український оборонно-промисловий комплекс продовжить нарощувати виробництво, країна має шанси пройти зиму без критичного виснаження.

Значно песимістичними виглядає прогноз чат-боту Gemini. Зазначається, що майбутній опалювальний сезон стане для України найскладнішим іспитом через систематичні руйнування генерації, виснаження ремонтних резервів і ризик нових атак. Найгострішою загрозою є зупинка та замерзання систем централізованого тепло- й водопостачання в мегаполісах під час морозів. Якщо з відсутністю світла можна впоратися за допомогою генераторів, то тривалий блекаут загрожує розривом трубопроводів, що за лічені дні перетворить багатоповерхівки на непридатні для життя бетонні коробки й спровокує масштабну гуманітарну катастрофу.

Ситуацію ускладнює вичерпаний ремонтний фонд і брак специфічного імпортного обладнання на світовому ринку для швидкої заміни знищених агрегатів. У разі масованих балістичних ударів по вузлових підстанціях енергосистема ризикує розпадатися на ізольовані "острови". Це суттєво ускладнить балансування мережі, сповільнить відновлення критичної інфраструктури та вимагатиме від держави й громадян граничної мобілізації ресурсів для виживання.

Чат-бот Copilot дає два сценарії розвитку подій. Так, в оптимістичному варіанті Україна зможе максимально убезпечити енергетичну систему завдяки посиленню протиповітряної оборони, резервним джерелам живлення та оперативному відновленню пошкоджених об’єктів. Перебої з електро- та теплопостачанням залишатимуться переважно локальними й нетривалими, що дозволить населенню пройти холодний сезон без масштабної гуманітарної кризи. Для цього необхідні достатні запаси палива, швидкий ремонт мереж і чітка взаємодія центральної влади з місцевими громадами. У такому разі Україна не лише вистоїть, а й продемонструє високу стійкість перед російськими атаками.

За найгіршого сценарію Росія може провести серію масштабних ударів по енергетичних об’єктах, спричинивши тривалі перебої з електроенергією та опаленням. Якщо атаки будуть системними, це може створити серйозні гуманітарні труднощі, спровокувати відтік населення з найбільш постраждалих міст і завдати додаткового удару по економіці.

Портал "Коментарі" вже писав, що війна Росії проти України може вийти на новий дипломатичний етап через Китай. Публіцист Андрій Піонтковський припустив, що Пекін здатен відіграти ключову роль у формуванні умов для довгострокового врегулювання війни, а українська дипломатія вже може готувати ґрунт для такого сценарію.