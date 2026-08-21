Украина уже встретила несколько зим во время полномасштабной войны и каждый холодный сезон становился серьезным испытанием для страны. Зимой 2022-2023 годов российские массированные атаки по энергетическим объектам повлекли за собой масштабные перебои с электроснабжением, а в следующем сезоне украинская энергосистема уже была лучше подготовлена к ударам. В 2024-2025 годах РФ снова нанесла значительный ущерб энергогенерации и газовой инфраструктуре, однако Украина смогла пройти этот период без полного обрушения системы. Впереди зима 2026-2027 годов, поэтому главный вопрос теперь заключается не в том, способна ли Украина выстоять, а в том, насколько Киев успел подготовиться к новому сезону и не станет ли он самым сложным за все время войны. Сможет ли Украина пережить еще одну зиму войны? Издание "Комментарии" решило выяснить мнение искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что еще одна зима в условиях войны станет для Украины серьезным испытанием, однако говорить о неминуемом истощении государства оснований нет. Наибольший риск состоит в том, что Россия может попытаться использовать холодный сезон как дополнительное оружие против украинского тыла. Москва наращивает применение дальнобойного вооружения, а проблема перехвата баллистических ракет остается особенно острой из-за ограниченных запасов средств ПВО. Параллельно российские войска могут снова сосредоточить удары на энергетической инфраструктуре, пытаясь оставить украинские города без света и тепла.

В то же время сегодня у Украины есть гораздо больше возможностей для противостояния, чем в начале полномасштабного вторжения. Собственное производство дронов, развитие дальнобойного оружия, накопленный опыт отражения массированных атак и возможность наносить удары по военным и энергетическим объектам РФ дают Киеву дополнительные рычаги. Решающим фактором, однако, останется противовоздушная оборона: Украине необходимы достаточные запасы ракет и современные системы для защиты городов и критической инфраструктуры. Если международные партнеры не сбавят темпы военной помощи, а украинский оборонно-промышленный комплекс продолжит наращивать производство, у страны есть шансы пройти зиму без критического истощения.

Значительно пессимистично выглядит прогноз чат-бота Gemini . Отмечается, что предстоящий отопительный сезон станет для Украины сложным экзаменом из-за систематических разрушений генерации, истощения ремонтных резервов и риска новых атак. Острой угрозой является остановка и замерзание систем централизованного тепло- и водоснабжения в мегаполисах во время морозов. Если с отсутствием света можно справиться с помощью генераторов, то длительный блекаут грозит разрывом трубопроводов, что в считанные дни превратит многоэтажки в непригодные для жизни бетонные коробки и спровоцирует масштабную гуманитарную катастрофу.

Ситуацию усложняет исчерпан ремонтный фонд и нехватка специфического импортного оборудования на мировом рынке для быстрой замены уничтоженных агрегатов. При массированных баллистических ударах по узловым подстанциям энергосистема рискует распадаться на изолированные "острова". Это существенно усложнит балансировку сети, замедлит восстановление критической инфраструктуры и потребует от государства и граждан предельной мобилизации ресурсов для выживания.

Чат-бот Copilot дает два сценария развития событий. Так, в оптимистическом варианте Украина сможет максимально обезопасить энергетическую систему благодаря усилению противовоздушной обороны, резервным источникам питания и оперативному восстановлению поврежденных объектов. Перебои с электро- и теплоснабжением будут оставаться преимущественно локальными и непродолжительными, что позволит населению пройти холодный сезон без масштабного гуманитарного кризиса. Для этого необходимы достаточные запасы топлива, быстрый ремонт сетей и четкое взаимодействие центральных властей с местными общинами. В таком случае Украина не только устоит, но и продемонстрирует высокую устойчивость перед российскими атаками.

По наихудшему сценарию Россия может провести серию масштабных ударов по энергетическим объектам, повлекшие длительные перебои с электроэнергией и отоплением. Если атаки будут системными, это может создать серьезные гуманитарные трудности, спровоцировать отток населения из наиболее пострадавших городов и нанести дополнительный удар по экономике.

Портал "Комментарии" уже писал , что война России против Украины может выйти на новый дипломатический этап через Китай. Публицист Андрей Пионтковский предположил, что Пекин способен сыграть ключевую роль в формировании условий для долгосрочного урегулирования войны, а украинская дипломатия может готовить почву для такого сценария.