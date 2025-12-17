logo_ukra

BTC/USD

86395

ETH/USD

2923.96

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Військовий з бойової бригади ЗСУ працював на росіян: куди наводив удари
commentss НОВИНИ Всі новини

Військовий з бойової бригади ЗСУ працював на росіян: куди наводив удари

Удари по складах ЗСУ: росіянам допомагав український військовий

17 грудня 2025, 11:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента фсб у Силах оборони. Ним виявився завербований ворогом начальник медичного підрозділу бойової бригади ЗСУ, який коригував повітряні атаки рф одразу по трьох регіонах України. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію пресцентру СБУ.

Військовий з бойової бригади ЗСУ працював на росіян: куди наводив удари

Військовий з бойової бригади ЗСУ працював на росіян: куди наводив удари

За матеріалами справи, окупанти використовували "крота" для наведення ракетно-дронових ударів по Київській, Житомирській та Чернігівській областях.

Як встановило розслідування, основними "цілями" ворога були арсенали зберігання боєприпасів та безпілотних систем українських військ.

Також фсб сподівалась отримати від агента координати медичних складів та автопарків спецтранспорту Сил оборони, який постачає медпрепарати на передову.

Щоб виконати ці завдання, посадовець під виглядом робочих поїздок курсував по військових частинах та логістичних базах на півночі України.

Військовий з бойової бригади ЗСУ працював на росіян: куди наводив удари - фото 2

Перебуваючи на об’єктах, фігурант позначав на гугл-картах їхнє розташування для подальшого "звіту" фсб.

В обмін на співпрацю окупанти пропонували агенту гроші та обіцяли здійснити його "евакуацію" до родичів в росію.

Військова контррозвідка СБУ викрила ворожий задум, задокументувала злочини "крота" і затримала його на робочому місці.

Одночасно з цим Служба безпеки провела заходи з убезпечення локацій Сил оборони.

За даними слідства, рашисти завербували посадовця через Телеграм-канали, де він агітував українців скласти зброю перед рф.

Під час обшуків у фігуранта вилучено смартфон та ноутбук, з яких він координував свої дії з куратором від фсб.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що СБУ розшукала пістолет кілера, з якого вбили Андрія Парубія.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини