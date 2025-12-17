logo

BTC/USD

86395

ETH/USD

2923.96

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военный из боевой бригады ВСУ работал на россиян: куда наводил удары
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный из боевой бригады ВСУ работал на россиян: куда наводил удары

Удары по складам ВСУ: россиянам помогал украинский военный

17 декабря 2025, 11:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в Силах обороны. Им оказался завербованный врагом начальник медицинского подразделения боевой бригады ВСУ, корректировавший воздушные атаки РФ сразу по трем регионам Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Военный из боевой бригады ВСУ работал на россиян: куда наводил удары

Военный из боевой бригады ВСУ работал на россиян: куда наводил удары

По материалам дела, оккупанты использовали "крота" для наведения ракетно-дроновых ударов по Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Как установило расследование, основными "целями" врага были арсеналы хранения боеприпасов и беспилотных систем украинских войск.

Также ФСБ надеялась получить от агента координаты медицинских складов и автопарков спецтранспорта Сил обороны, поставляющего медпрепараты на передовую.

Чтобы выполнить эти задачи, чиновник под видом рабочих поездок курсировал по военным частям и логистическим базам на севере Украины.

Военный из боевой бригады ВСУ работал на россиян: куда наводил удары - фото 2

Находясь на объектах, фигурант обозначал на гугл-картах их расположение для дальнейшего отчета фсб.

В обмен на сотрудничество оккупанты предлагали агенту деньги и обещали осуществить его "эвакуацию" к родственникам в Россию.

Военная контрразведка СБУ разоблачила враждебный замысел, задокументировала преступления "крота" и задержала его на рабочем месте.

Одновременно с этим Служба безопасности провела меры по обеспечению локаций сил обороны.

По данным следствия, оккупанты завербовали чиновника через Телеграм-каналы, где он агитировал украинцев сложить оружие перед РФ.

Во время обысков у фигуранта изъяты смартфон и ноутбук, из которых он координировал свои действия с куратором ФСБ.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что СБУ разыскала пистолет киллера, из которого убили Андрея Парубия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости