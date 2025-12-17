Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в Силах обороны. Им оказался завербованный врагом начальник медицинского подразделения боевой бригады ВСУ, корректировавший воздушные атаки РФ сразу по трем регионам Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Военный из боевой бригады ВСУ работал на россиян: куда наводил удары

По материалам дела, оккупанты использовали "крота" для наведения ракетно-дроновых ударов по Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Как установило расследование, основными "целями" врага были арсеналы хранения боеприпасов и беспилотных систем украинских войск.

Также ФСБ надеялась получить от агента координаты медицинских складов и автопарков спецтранспорта Сил обороны, поставляющего медпрепараты на передовую.

Чтобы выполнить эти задачи, чиновник под видом рабочих поездок курсировал по военным частям и логистическим базам на севере Украины.

Находясь на объектах, фигурант обозначал на гугл-картах их расположение для дальнейшего отчета фсб.

В обмен на сотрудничество оккупанты предлагали агенту деньги и обещали осуществить его "эвакуацию" к родственникам в Россию.

Военная контрразведка СБУ разоблачила враждебный замысел, задокументировала преступления "крота" и задержала его на рабочем месте.

Одновременно с этим Служба безопасности провела меры по обеспечению локаций сил обороны.

По данным следствия, оккупанты завербовали чиновника через Телеграм-каналы, где он агитировал украинцев сложить оружие перед РФ.

Во время обысков у фигуранта изъяты смартфон и ноутбук, из которых он координировал свои действия с куратором ФСБ.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

