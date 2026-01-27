logo_ukra

Війна з Росією «Військовий підпалив будинок пенсіонерів через ненависть до російськомовних»: що відомо
«Військовий підпалив будинок пенсіонерів через ненависть до російськомовних»: що відомо

Вигадана ненависть: як ворожі ресурси маніпулюють мовним питанням через фейкові новини про Харківщину

27 січня 2026, 14:45
Недилько Ксения

Центр протидії дезінформації при РНБО попередив про нову інформаційну атаку ворога. Російські TG-канали почали поширювати "фейк про "підпал пенсіонерів військовим ЗСУ" на Харківщині".

«Військовий підпалив будинок пенсіонерів через ненависть до російськомовних»: що відомо

«Військовий підпалив будинок пенсіонерів через ненависть до російськомовних»: що відомо

Пропагандисти взяли реальну новину про пожежу, в якій загинуло двоє людей, проте додали до неї повністю вигадані подробиці. Зокрема, вони стверджували, що будинок нібито підпалив боєць 95-ї бригади через "ненависть до російськомовних".

"Насправді в оригінальній новині причина займання не вказана. Пропагандисти взяли реальну новину про пожежу і дописали повністю вигаданий сюжет про українських військових", — наголошують у ЦПД.

Фахівці пояснюють, що це "типовий прийом російської пропаганди — брати новини про трагедії чи кримінал і приплітати до них Сили оборони". Мета таких вкидів — створити образ "жорстоких українських військових" та знайти виправдання для агресії РФ.

Окрім дискредитації армії, подібні фейки мають на меті "розпалювання мовного питання в Україні та штучне протиставлення україномовних і російськомовних". Центр закликає довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

«Військовий підпалив будинок пенсіонерів через ненависть до російськомовних»: що відомо - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву глави російського генштабу Валерія Герасимова про нібито захоплення міста Куп’янськ-Вузловий на Харківщині. Посадовець зазначив, що "Гєрасімов посилює паралельну реальність Путіна", а сама заява є недостовірною.

"Чергова брехня про взяття Купʼянська-Вузлового є доволі кумедною, оскільки і Купʼянськ, і Купʼянськ-Вузловий росіяни не контролюють. В Купʼянську завершується зачистка їх недобитків", — наголосив Коваленко. За його словами, керівництво російської армії продовжує подавати дезінформацію вищому керівництву: "В Гєрасімова приносять Путіну на папірчику брехню про "контроль Купʼянська" і вже навіть "Вузлового"".



