Центр протидії дезінформації при РНБО попередив про нову інформаційну атаку ворога. Російські TG-канали почали поширювати "фейк про "підпал пенсіонерів військовим ЗСУ" на Харківщині".

«Військовий підпалив будинок пенсіонерів через ненависть до російськомовних»: що відомо

Пропагандисти взяли реальну новину про пожежу, в якій загинуло двоє людей, проте додали до неї повністю вигадані подробиці. Зокрема, вони стверджували, що будинок нібито підпалив боєць 95-ї бригади через "ненависть до російськомовних".

"Насправді в оригінальній новині причина займання не вказана. Пропагандисти взяли реальну новину про пожежу і дописали повністю вигаданий сюжет про українських військових", — наголошують у ЦПД.

Фахівці пояснюють, що це "типовий прийом російської пропаганди — брати новини про трагедії чи кримінал і приплітати до них Сили оборони". Мета таких вкидів — створити образ "жорстоких українських військових" та знайти виправдання для агресії РФ.

Окрім дискредитації армії, подібні фейки мають на меті "розпалювання мовного питання в Україні та штучне протиставлення україномовних і російськомовних". Центр закликає довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву глави російського генштабу Валерія Герасимова про нібито захоплення міста Куп’янськ-Вузловий на Харківщині. Посадовець зазначив, що "Гєрасімов посилює паралельну реальність Путіна", а сама заява є недостовірною.

"Чергова брехня про взяття Купʼянська-Вузлового є доволі кумедною, оскільки і Купʼянськ, і Купʼянськ-Вузловий росіяни не контролюють. В Купʼянську завершується зачистка їх недобитків", — наголосив Коваленко. За його словами, керівництво російської армії продовжує подавати дезінформацію вищому керівництву: "В Гєрасімова приносять Путіну на папірчику брехню про "контроль Купʼянська" і вже навіть "Вузлового"".