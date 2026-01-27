logo

Война с Россией «Военный поджег дом пенсионеров из-за ненависти к русскоязычным»: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

«Военный поджег дом пенсионеров из-за ненависти к русскоязычным»: что известно

Вымышленная ненависть: как враждебные ресурсы манипулируют языковым вопросом через фейковые новости о Харьковщине

27 января 2026, 14:45
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Центр противодействия дезинформации при СНБО предупредил о новой информационной атаке врага. Российские TG-каналы начали распространять "фейк о поджоге пенсионеров военным ВСУ на Харьковщине".

Пропагандисты взяли реальную новость о пожаре, в котором погибли два человека, однако добавили к ней полностью вымышленные подробности. В частности, они утверждали, что дом якобы поджег боец 95-й бригады из-за "ненависти к русскоязычным".

"На самом деле в оригинальной новости причина возгорания не указана. Пропагандисты взяли реальную новость о пожаре и дописали полностью вымышленный сюжет об украинских военных", — отмечают в ЦПД.

Специалисты объясняют, что это "типичный прием российской пропаганды — брать новости о трагедиях или криминале и приплетать к ним Силы обороны". Цель таких вбросов – создать образ "жестоких украинских военных" и найти оправдание для агрессии РФ.

Кроме дискредитации армии, подобные фейки преследуют цель "разжигания языкового вопроса в Украине и искусственное противопоставление украиноязычных и русскоязычных". Центр призывает доверять только проверенным источникам информации.

«Военный поджег дом пенсионеров из-за ненависти к русскоязычным»: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отреагировал на заявление главы российского генштаба Валерия Герасимова о якобы захвате города Купянск-Узловой в Харьковской области. Чиновник отметил, что "Герасимов усиливает параллельную реальность Путина", а само заявление недостоверно.

"Очередная ложь о взятии Купянска-Узлового довольно забавна, поскольку и Купянск, и Купянск-Узловой россияне не контролируют. В Купянске завершается зачистка их недобитков", — подчеркнул Коваленко. По его словам, руководство российской армии продолжает подавать дезинформацию высшему руководству: "У Герасимова приносят Путину на бумажке ложь о "контроле Купянска" и уже даже "Узлового"".



