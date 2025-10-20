Військові значно погіршили прогноз для Києва: ситуація різко зміниться уже за 6 місяців

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади НГУ “Хартія” Ігор Райков попередив про загрозу FPV-дронів для Києва.
Київ. Ілюстративне фото
За його словами, Києву треба посилювати ППО, пише видання “Новини. Live”. Райков закликав посилити протиповітряну оборону столиці.
За його словами, дрон на оптоволокні в Київ не залетить, однак попередив, що дрони майбутнього за 3 — 6 місяців зможуть долати 100 км і досягати великих міст із віддалених майданчиків, у тому числі з території Білорусі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіяни застосовують дрони на оптоволокні на фронті. Вже відомо про застосування таких дронів у Краматорську. Керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська розповіла, що ворог показує кадри роботи такого дрона. За її словами, ворог нарощуватиме таку можливість.
Тому вона радить як мінімум закривати дороги сітками. Плюс ставити автоматичні турелі, які збивають дрони на оптоволокні. Попередила, що таке нас чекає і в інших містах. Харків, Запоріжжя, Дніпро чи навіть Київ можуть скоро на вулицях спостерігати атаки малими дронами.