Військові значно погіршили прогноз для Києва: ситуація різко зміниться уже за 6 місяців

Начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади НГУ “Хартія” Ігор Райков попередив про загрозу FPV-дронів для Києва.

Київ. Ілюстративне фото

За його словами, Києву треба посилювати ППО, пише видання “Новини. Live”. Райков закликав посилити протиповітряну оборону столиці.

“Я впевнений, що всім варто побачити те відео з Краматорська, де дрон на оптоволокні літає вулицями. На сьогодні це випадковість не є системою, але завтра, умовно, за три місяці це вже буде нормою. Відповідно, не хочеш опинитись за три місяці в кілл-зоні, готуйся до спротиву і до протидії сьогодні”, — зазначив військовий.

За його словами, дрон на оптоволокні в Київ не залетить, однак попередив, що дрони майбутнього за 3 — 6 місяців зможуть долати 100 км і досягати великих міст із віддалених майданчиків, у тому числі з території Білорусі.

“Відповідно, Київ сьогодні має нарощувати сили ППО і спробувати збити хоча б половину тих “шахедів”, які сьогодні залітають у Київ”, — підкреслив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіяни застосовують дрони на оптоволокні на фронті. Вже відомо про застосування таких дронів у Краматорську. Керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська розповіла, що ворог показує кадри роботи такого дрона. За її словами, ворог нарощуватиме таку можливість.

Тому вона радить як мінімум закривати дороги сітками. Плюс ставити автоматичні турелі, які збивають дрони на оптоволокні. Попередила, що таке нас чекає і в інших містах. Харків, Запоріжжя, Дніпро чи навіть Київ можуть скоро на вулицях спостерігати атаки малими дронами.