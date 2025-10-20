Военные значительно ухудшили прогноз для Киева: ситуация резко изменится уже через 6 месяцев

Начальник службы беспилотных систем 13-й бригады НГУ Хартия Игорь Райков предупредил об угрозе FPV-дронов для Киева.

Киев. Иллюстративное фото

По его словам, Киеву нужно усиливать ПВО, пишет издание "Новости. Live". Райков призвал усилить противовоздушную оборону столицы.

"Я уверен, что всем стоит увидеть то видео из Краматорска, где дрон на оптоволокне летает по улицам. На сегодняшний день это случайность не является системой, но завтра, условно, за три месяца это уже будет нормой. Соответственно, не хочешь оказаться за три месяца в килл-зоне, готовься к сопротивлению и к противодействию сегодня", — отметил военный.

По его словам, дрон на оптоволокне в Киев не залетит, однако предупредил, что дроны будущего за 3 — 6 месяцев смогут преодолевать 100 км и достигать крупных городов с отдаленных площадок, в том числе с территории Беларуси.

"Соответственно, Киев сегодня должен наращивать силы ПВО и попытаться сбить хотя бы половину тех "шахедов", которые сегодня залетают в Киев", — подчеркнул он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне применяют дроны на оптоволокне на фронте. Уже известно о применении таких дронов в Краматорске. Руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская рассказала, что враг показывает кадры работы такого дрона. По ее словам, враг будет наращивать такую возможность.

Поэтому она рекомендует как минимум закрывать дороги сетками. Плюс ставить автоматические турели, сбивающие дроны на оптоволокне. Предупредила, что такое ждет нас и в других городах. Харьков, Запорожье, Днепр или даже Киев могут скоро на улицах наблюдать атаки малыми дронами.