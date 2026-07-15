Військові вже не добирають слів: “це призведе до краху нашої держави”

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський, за інсайдами від народних депутатів, нібито пропонуватиме на міністра оборони Ігоря Клименка. Тож Михайло Федоров втратив свою посаду, про що він і повідомив у соцмережах.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Тим часом рішення Зеленського жорстко розкритикували у суспільстві — в мережі Інтернет ширяться заклики вийти на мітинг у підтримку Федорова. Відреагували на ситуацію військові.
Мер Генічеська, військовий з позивним “Осман” Станіслав Бунятов зазначив, що бачить багато повідомлень про мітинги.
Він висловив сподівання, що Федоров отримає нормальну посаду, повʼязану з оборонною сферою, і наведе там порядок.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Верховна Рада України підтримала відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко. Тож усі міністри підуть у відставку. Однак парламентарі переконані, що справжні фахівці не йдуть працювати в уряд.
Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що одноосібна влада призвела до кадрової кризи. Політик пояснив, чому професіонали не йдуть працювати в уряд.
Нардеп підкреслив, що усе вирішується на Банковій — хто стане новим прем'єр-міністром, кого звільнити, кого призначити. Хоча, підкреслив, що таких повноважень президент не має.