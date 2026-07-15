Военные уже не подбирают слова: "это приведет к краху нашего государства"

Президент Украины Владимир Зеленский, по инсайдам от народных депутатов, якобы будет предлагать на министра обороны Игоря Клименко. Так что Михаил Федоров потерял свой пост, о чем он и сообщил в соцсетях.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Между тем, решение Зеленского жестко раскритиковали в обществе — в сети Интернет распространяются призывы выйти на митинг в поддержку Федорова. Отреагировали на ситуацию военные.

Мэр Геническа, военный с позывным "Осман" Станислав Бунятов отметил, что видит много сообщений о митингах.

"Ху*вая идея, власть и так видит наши настроения. Толку от сборища никакого, только россиянам подыгрывать с понтом о начале "Майдана", который россияне обязательно начнут финансировать, это приведет к краху нашего государства", — убежден военный.

Он выразил надежду, что Федоров получит нормальную должность, связанную с оборонной сферой, и наведет там порядок.

"Ведь кроме Министерства обороны, сломанных ног, на которых оборона не ходит, у нас очень много", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Все министры уйдут в отставку. Однако парламентарии уверены, что настоящие специалисты не идут работать в правительство.

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что единоличные власти привели к кадровому кризису. Политик объяснил, почему профессионалы не уходят работать в правительство.

Нардеп подчеркнул, что все решается на Банковой — кто станет новым премьер-министром, кого уволить, кого назначить. Хотя, подчеркнул, что таких полномочий у президента нет.



