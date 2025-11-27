Військові уже не приховують проблеми: що систематично провалюють на фронті та в тилу

Ситуація на фронті залишається складною. Військові вказують на окремі, однак глибокі проблеми, які на четвертому році повномасштабної російської агресії все ще не вирішені.

Військові. Ілюстративне фото

Підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус, військовий Максим Жорін розповів, що чим ближче ворог підходить, тим більше він наносить ураження по логістиці Збройних сил України. Військовий пояснив, що йдеться не тільки про логістику на умовному передньому краю. Ворог дуже активно завдає ударів і в тилу, у відносно мирних населених пунктах.

“Сучасні методи маскування, фортифікацій, захисту — обовʼязкова умова для всіх прифронтових міст та сіл. При тому, планувати та готуватись треба заздалегідь. А не дивуватись першому снігу, від якого неочікувано завалились опори під антидроновими сітками (як “вчасно” їх встановлюють, не буду нагадувати)”, — зауважив військовий.

Жорін наголосив, що ми не можемо постійно дивитись тільки собі під ноги й копати день в день ями для оборони.

“Все ж таки потрібно нарешті навчитися будувати оборону системно та завчасно”, — резюмував військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військові прокоментували розслідування масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Мер Генічеська Станіслав Бунятов, військовий з позивним “Осмáн” зазначив: “печально не те, що ці під***си тікають, а те, що ніхто не збирається повертати кошти, які вони спиздили”.

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним “Алекс” зауважив, що таке відчуття, ніби зараз не кінець четвертого року війни, а останні декілька тижнів до виборів.



