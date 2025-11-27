Военные уже не скрывают проблемы: что систематически проваливают на фронте и в тылу

Ситуация на фронте остается сложной. Военные указывают на отдельные, однако, глубокие проблемы, которые на четвертом году полномасштабной российской агрессии все еще не решены.

Военные. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус, военный Максим Жорин, рассказал, что чем ближе враг подходит, тем больше он наносит поражение по логистике Вооруженных сил Украины. Военный объяснил, что речь идет не только о логистике на условном переднем крае. Враг очень активно наносит удары и в тылу, в относительно мирных населенных пунктах.

"Современные методы маскировки, фортификаций, защиты — обязательное условие для всех прифронтовых городов и сел. При этом планировать и готовиться надо заранее. А не удивляться первому снегу, от которого неожиданно завалились опоры под антидроновыми сетками (как "вовремя" их устанавливают, не буду напоминать)", — отметил военный.

Жорин уточнил, что мы не можем постоянно смотреть только себе под ноги и копать изо дня в день ямы для обороны.

"Все-таки нужно наконец-то научиться строить оборону системно и заранее", — резюмировал военный.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отметил, что такое ощущение, что сейчас не конец четвертого года войны, а последние несколько недель до выборов.



