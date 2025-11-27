logo

BTC/USD

90935

ETH/USD

2996.74

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военные уже не скрывают проблемы: что систематически проваливают на фронте и в тылу
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные уже не скрывают проблемы: что систематически проваливают на фронте и в тылу

Подполковник Максим Жорин заявил о необходимости строить эффективную оборону

27 ноября 2025, 15:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуация на фронте остается сложной. Военные указывают на отдельные, однако, глубокие проблемы, которые на четвертом году полномасштабной российской агрессии все еще не решены.

Военные уже не скрывают проблемы: что систематически проваливают на фронте и в тылу

Военные. Иллюстративное фото

Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус, военный Максим Жорин, рассказал, что чем ближе враг подходит, тем больше он наносит поражение по логистике Вооруженных сил Украины. Военный объяснил, что речь идет не только о логистике на условном переднем крае. Враг очень активно наносит удары и в тылу, в относительно мирных населенных пунктах.

"Современные методы маскировки, фортификаций, защиты — обязательное условие для всех прифронтовых городов и сел. При этом планировать и готовиться надо заранее. А не удивляться первому снегу, от которого неожиданно завалились опоры под антидроновыми сетками (как "вовремя" их устанавливают, не буду напоминать)", — отметил военный.

Жорин уточнил, что мы не можем постоянно смотреть только себе под ноги и копать изо дня в день ямы для обороны.

"Все-таки нужно наконец-то научиться строить оборону системно и заранее", — резюмировал военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные прокомментировали расследование масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере. Мэр Геническа Станислав Бунятов, военный с позывным Осман отметил: "печально не то, что эти пид***сы убегают, а то, что никто не собирается возвращать средства, которые они спиздили".

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отметил, что такое ощущение, что сейчас не конец четвертого года войны, а последние несколько недель до выборов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5909
Теги:

Новости

Все новости