Військові РФ могли дізнатися розробки українських БПЛА: хто «зливав» інформацію

Військова контррозвідка Служби безпеки України провела блискучу операцію на випередження. За сприяння очільника Міноборони, Головнокомандувача ЗСУ та адміністрації вищого військового навчального закладу силовики завадили планам Кремля викрасти найновіші технологічні секрети нашої держави. Правоохоронці знешкодили ключового інформатора російської воєнної розвідки (ГРУ), який діяв у самому серці військової науки.

Затриманий підозрюваний, фото: СБУ

"Затримано надважливого для рф агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який шпигував для ворога в одній із провідних академій Міноборони України", — розповіли у пресслужбі СБУ.

Слідчі з'ясували, що на користь ворожої держави працював доцент наукового центру. Він мав повний доступ до таємних розробок і використовував своє службове становище для шпигунства та відвертого шкідництва. Зрадник не лише викрадав креслення нових безпілотників, а й навмисно гальмував розвиток українського військово-промислового комплексу.

"На замовлення російського гру агент копіював та пересилав куратору з рф проєктну документацію про новітні ударні дрони Сил оборони", — зазначили у відомстві.

Окрім цього, науковець занижував оцінки перспективним розробкам наших конструкторів, які проходили державну експертизу.

"Для цього він готував „негативні“ висновки на тестові проєкти безпілотних та роботизованих систем, які нібито не придатні до використання в бойових умовах", — розкрили злочинну схему в Службі безпеки.

Проте кожен крок фігуранта вже перебував під пильним контролем українських спецслужб. Контррозвідники не просто стежили за зрадником, а перехитрили ворога, змусивши "крота" передавати до Москви вигадані дані. Затримали доцента безпосередньо на робочому місці, коли він намагався переслати у РФ чергову порцію інформації.

Як виявилося, викладача завербували через його знайомого з Росії. За свою зраду чоловік мріяв отримати високе крісло в окупаційних органах влади, якщо загарбникам вдасться захопити українські території.

Під час обшуків у кабінеті та вдома у затриманого знайшли комп'ютер і два телефони, за допомогою яких він таємно спілкувався з російськими кураторами.

"Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", — підсумували в СБУ.

Суд уже обрав зловмиснику запобіжний захід — він сидітиме в СІЗО без жодного шансу вийти під заставу. Тепер науковцю-зраднику загрожує найсуворіше покарання — довічний термін за ґратами із повною конфіскацією всього майна.





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що СБУ викрили агентів РФ, які організували про вокативні мітинги в Польщі.