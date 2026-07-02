Военные РФ могли узнать разработки украинских БПЛА: кто «сливал» информацию

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Недилько Ксения
Военная контрразведка Службы безопасности Украины провела блестящую операцию на опережение. При содействии главы Минобороны, Главнокомандующего ВСУ и администрации высшего военного учебного заведения силовики помешали планам Кремля угнать новейшие технологические секреты нашего государства. Правоохранители обезвредили действовавшего в самом сердце военной науки ключевого информатора российской военной разведки (ГРУ).
Задержанный подозреваемый, фото: СБУ
Следователи выяснили, что в интересах враждебного государства работал доцент научного центра. Он имел полный доступ к тайным разработкам и использовал свое служебное положение для шпионажа и откровенного вредительства. Предатель не только похищал чертежи новых беспилотников, но и намеренно тормозил развитие украинского военно-промышленного комплекса.
Кроме того, ученый занижал оценки перспективных разработок наших конструкторов, которые проходили государственную экспертизу.
Тем не менее, каждый шаг фигуранта уже находился под пристальным контролем украинских спецслужб. Контрразведчики не просто следили за предателем, а перехитрили врага, заставив крота передавать в Москву вымышленные данные. Задержан доцент непосредственно на рабочем месте, когда он пытался переслать в РФ очередную порцию информации.
Как оказалось, преподавателя завербовали из-за его знакомого из России. За свое предательство мужчина мечтал получить высокое кресло в оккупационных органах власти, если захватчикам удастся захватить украинские территории.
Во время обысков в кабинете и дома у задержанного обнаружили компьютер и два телефона, с помощью которых он тайно общался с российскими кураторами.
Суд уже избрал злоумышленнику меру пресечения — она будет сидеть в СИЗО без всякого шанса выйти под залог. Теперь ученому-предателю грозит строжайшее наказание — пожизненный срок за решеткой с полной конфискацией всего имущества.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что СБУ разоблачили агентов РФ, организовавших провокационных митинги в Польше.