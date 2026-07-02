Военная контрразведка Службы безопасности Украины провела блестящую операцию на опережение. При содействии главы Минобороны, Главнокомандующего ВСУ и администрации высшего военного учебного заведения силовики помешали планам Кремля угнать новейшие технологические секреты нашего государства. Правоохранители обезвредили действовавшего в самом сердце военной науки ключевого информатора российской военной разведки (ГРУ).

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

"Задержан сверхважный для России агент российской военной разведки (более известный как гру), который шпионил для врага в одной из ведущих академий Минобороны Украины", — рассказали в пресс-службе СБУ.

Следователи выяснили, что в интересах враждебного государства работал доцент научного центра. Он имел полный доступ к тайным разработкам и использовал свое служебное положение для шпионажа и откровенного вредительства. Предатель не только похищал чертежи новых беспилотников, но и намеренно тормозил развитие украинского военно-промышленного комплекса.

"По заказу российского матча агент копировал и пересылал куратору из России проектную документацию о новых ударных дронах Сил обороны", — отметили в ведомстве.

Кроме того, ученый занижал оценки перспективных разработок наших конструкторов, которые проходили государственную экспертизу.

"Для этого он готовил „негативные“ выводы на тестовые проекты беспилотных и роботизированных систем, якобы не пригодных к использованию в боевых условиях", — раскрыли преступную схему в Службе безопасности.

Тем не менее, каждый шаг фигуранта уже находился под пристальным контролем украинских спецслужб. Контрразведчики не просто следили за предателем, а перехитрили врага, заставив крота передавать в Москву вымышленные данные. Задержан доцент непосредственно на рабочем месте, когда он пытался переслать в РФ очередную порцию информации.

Как оказалось, преподавателя завербовали из-за его знакомого из России. За свое предательство мужчина мечтал получить высокое кресло в оккупационных органах власти, если захватчикам удастся захватить украинские территории.

Во время обысков в кабинете и дома у задержанного обнаружили компьютер и два телефона, с помощью которых он тайно общался с российскими кураторами.

"Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", — подытожили в СБУ.

Суд уже избрал злоумышленнику меру пресечения — она будет сидеть в СИЗО без всякого шанса выйти под залог. Теперь ученому-предателю грозит строжайшее наказание — пожизненный срок за решеткой с полной конфискацией всего имущества.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что СБУ разоблачили агентов РФ, организовавших провокационных митинги в Польше.