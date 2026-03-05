logo_ukra

Військові показали, хто допомагає їм долати стрес на передовій
НОВИНИ

Військові показали, хто допомагає їм долати стрес на передовій

Хвостики на позиціях: як фронтові коти стають для захисників живою нагадуванням про дім

5 березня 2026, 00:21
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У запеклих боях та щоденному напруженні українські захисники знаходять особливу підтримку — до них на позиції часто завітають незвичайні "союзники". Бійці ЗСУ діляться зворушливими історіями про котів, які стають невід’ємною частиною побуту в окопах.

Військові показали, хто допомагає їм долати стрес на передовій

Кішка на фронті

Військовослужбовці 67-ї окремої механізованої бригади та спецпідрозділу "Морок" зазначають, що тварини зазвичай приходять до бліндажів самі, шукаючи захисту та тепла. Для солдатів ці "пухнасті "антистреси"" стали справжнім порятунком для психіки, адже вони не лише гріють у холодні ночі, а й допомагають бодай на мить забути про навколишній хаос.

За словами бійців, присутність котів на фронті неоціненна: вони "муркочуть, гріють бійців і нагадують про мирне життя". Така емоційна розрядка дозволяє воїнам зберігати рівновагу в найскладніші моменти.

Ставлення до тварин на позиціях — надзвичайно відповідальне. Військові не лише діляться з ними пайками, а й намагаються врятувати їх від вогню: "коли з’являється можливість, військові намагаються вивезти своїх підопічних" у безпечніші місця або передати волонтерам.

Військові показали, хто допомагає їм долати стрес на передовій - фото 2
Військові показали, хто допомагає їм долати стрес на передовій - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наприкінці осені на фронті активізується нашестя мишей, які шукають, де погрітися, а також тягнуться ближче до людей, у пошуках їжі.

Минулих років військові неодноразово показували, як їм доводиться страждати через навалу гризунів: миші прогризають пакети з пайками, гризуть одяг, ховаються у рюкзаках та просто у прямому сенсі бігають по головах. На допомогу військовим, як виявилося, приходять не лише коти. Військовослужбовець ЗСУ Богдан Климчук показав, які ще тварини хоч іноді допомагають заснути в польових умовах. Це – полози.



