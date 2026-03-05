logo

Война с Россией Военные показали, кто помогает им преодолевать стресс на передовой
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные показали, кто помогает им преодолевать стресс на передовой

Хвостики на позициях: как фронтовые коты становятся для защитников живым нпоминанием о доме

5 марта 2026, 00:21
Недилько Ксения

В ожесточенных боях и ежедневном напряжении украинские защитники находят особую поддержку — к ним на позиции часто приходят необычные "союзники". Бойцы ВСУ делятся трогательными историями о котах, которые становятся неотъемлемой частью быта в окопах.

Военные показали, кто помогает им преодолевать стресс на передовой

Военнослужащие 67-й отдельной механизированной бригады и спецподразделения "Морок" отмечают, что животные обычно приходят к блиндажам сами, ища защиты и тепла. Для солдат эти "пушистые "антистрессы"" стали настоящим спасением для психики, ведь они не только греют в холодные ночи, но и помогают хотя бы на миг забыть об окружающем хаосе.

По словам бойцов, присутствие кошек на фронте неоценимо: они "мурлыкают, греют бойцов и напоминают о мирной жизни". Такая эмоциональная разрядка позволяет воинам сохранять равновесие в самые сложные моменты.

Отношение к животным на позициях – очень ответственное. Военные не только делятся с ними пайками, но и пытаются спасти их от огня: "когда появляется возможность, военные пытаются вывезти своих подопечных" в более безопасные места или передать волонтерам.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в конце осени на фронте активизируется нашествие мышей, которые ищут, где погреться, а также тянутся поближе к людям, в поисках пищи.

В прошлые годы военные неоднократно показывали, как им приходится страдать из-за нашествия грызунов: мыши прогрызают пакеты с пайками, грызут одежду, прячутся в рюкзаках и просто в прямом смысле бегают по головам. На помощь военным, как оказалось, приходят не только кошки. Военнослужащий ВСУ Богдан Климчук показал, какие еще животные хотя иногда помогают уснуть в полевых условиях. Это полозы.



