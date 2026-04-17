Військові пенсіонери та силовики як ресурс: у Раді пояснили, хто наступний піде воювати

В Україні наразі достатньо внутрішніх резервів для того, щоб не вдаватися до зниження вікового порогу мобілізації. Таку думку висловив народний депутат Анатолій Остапенко, зауваживши, що замість молоді держава може залучити інші категорії громадян.

Зокрема, парламентар вказав на потенціал серед колишніх працівників силових структур та військових пенсіонерів, які мають відповідний досвід. За словами депутата, питання залучення молоді є крайнім заходом, який залежатиме від дій країни-агресора.

"Звісно, ми повинні розуміти, що період мобілізації у нас буде тривати ще довго, поки буде ця війна йти, і ми розуміємо, що в певний момент наш ворог може застосувати збільшення мобілізаційного ресурсу і залучення його до війни, і ми можемо також тоді розглядати законопроєкти для того, щоб було знижено вік громадянина, який стає на захист батьківщини. Але я вважаю, що в нас ще є ресурси для того, щоб цього не робити", – наголосив Остапенко.

Наразі Міністерство оборони України працює над підготовкою необхідної нормативної бази. Як тільки відомство завершить розробку відповідних документів, вони будуть передані на розгляд до Верховної Ради.

Питання зміни мобілізаційного віку залишається дискусійним, проте на сьогодні пріоритетом є ефективне використання вже наявних ресурсів без радикального зниження планки для призову молодих людей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини наголосив на важливості повернення з-за кордону чоловіків мобілізаційного віку, особливо тих, хто виїхав поза межами закону. Глава держави підкреслив, що це критично необхідно для підтримки захисників, які тривалий час перебувають на передовій.