Военные пенсионеры и силовики как ресурс: в Раде объяснили, кто следующий пойдет воевать

В Украине достаточно внутренних резервов для того, чтобы не прибегать к снижению возрастного порога мобилизации. Такое мнение высказал народный депутат Анатолий Остапенко, отметив, что вместо молодежи государство может привлечь другие категории граждан.

В частности, парламентарий отметил потенциал среди бывших работников силовых структур и военных пенсионеров, имеющих соответствующий опыт. По словам депутата, вопрос привлечения молодежи является крайней мерой, которая будет зависеть от действий страны-агрессора.

"Конечно, мы должны понимать, что период мобилизации у нас продлится еще долго, пока будет эта война идти, и мы понимаем, что в определенный момент наш враг может применить увеличение мобилизационного ресурса и привлечение его к войне, и мы можем также тогда рассматривать законопроекты для того, чтобы был снижен возраст гражданина, который становится на защиту родины. Но я считаю, что у нас есть еще ресурсы для того, чтобы этого не делать", – подчеркнул Остапенко.

Министерство обороны Украины работает над подготовкой необходимой нормативной базы. Как только ведомство завершит разработку соответствующих документов, они будут переданы на рассмотрение Верховной Раде.

Вопрос изменения мобилизационного возраста остается дискуссионным, однако на сегодняшний день приоритетом является эффективное использование уже имеющихся ресурсов без радикального снижения планки для призыва молодых людей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию отметил важность возвращения из-за границы мужчин мобилизационного возраста, особенно тех, кто выехал за пределами закона. Глава государства подчеркнул, что это критически необходимо для поддержки защитников, длительно находящихся на передовой.