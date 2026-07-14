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Військові можуть залишитися без виплат: нардеп шокував правдою

Народний депутат Павленко пояснив, чи можуть скасувати виплати військовим

14 липня 2026, 23:17
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Кречмаровская Наталия

Військовим обіцяли значні доплати, однак у липні грошей бійці поки не отримали. До того ж ці виплати не грошове забезпечення, а доплати, і їх можуть скасувати. 

Військові можуть залишитися без виплат: нардеп шокував правдою

Військові. Ілюстративне фото

Народний депутат Юрій Павленко підтвердив, що військовим дійсно можуть скасувати виплати.
 Звичайно, тому що премія регулюється просто наказом міністерства.

“Сьогодні дає, завтра не дає. Щобільше, якщо ми говоримо про щомісячне грошове забезпечення, то його, згідно з Конституцією, не можна зменшувати. Конституція чітко говорить: "Не можна погіршувати соціальні стандарти”, а це щомісячне, це чітко все власність людини. І податки, які з нього платяться — пенсійний збір, пенсія, яка далі нараховується, це вже власність людини, яку ніхто не може забрати”, — пояснив політик. 

При цьому премія, за його словами, можна збільшувати чи зменшувати — це право міністра оборони чи Міністерства оборони. 

“Тому сьогодні збільшили, завтра забрали. Так само як було з 30-ткою. Всі ж пам'ятають, що у 2022 році було плюс 30 тис. до оплати. Тоді цю надбавку забрали, але збільшили грошове забезпечення такий собі компроміс. Але з умовою, що кожного року це грошове забезпечення буде переглядатися та збільшуватися. І нічого не відбулося”, — зауважив нардеп. 

Зараз, зазначив політик, хоча б преміями трохи підтримати солдата. Хоча наголосив, що вважає це несправедливим. 

“Тут має бути чесна політика держави стосовно свого захисника. Виконуєш найголовнішу сьогодні роботу для країни — отримуєш найвищу заробітну плату, захищену, а не преміями перебиваємось. І тоді статус відповідно військовослужбовця зростає”, — підсумував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що про настрої військових розповіли в Раді.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=C4PJ3cmIF2g
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