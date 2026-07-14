Военные могут остаться без выплат: нардеп шокировал правдой

Военным обещали значительные доплаты, однако в июле денег бойцы пока не получили. К тому же эти выплаты не денежное обеспечение, а доплаты, и их могут отменить.

Военные. Иллюстративное фото

Народный депутат Юрий Павленко подтвердил, что военным действительно могут быть отменены выплаты.

Конечно, потому что премия регулируется просто приказом министерства.

"Сегодня дает, завтра не дает. Что больше, если мы говорим о ежемесячном денежном довольствии, то его, согласно Конституции, нельзя уменьшать. Конституция четко говорит: "Нельзя ухудшать социальные стандарты", а это ежемесячное, это четко все собственность человека. И налоги, которые с него платятся — пенсионный сбор, пенсия, которая дальше начисляется, это уже собственность человека, которого никто не может забрать”, — объяснил политик.

При этом премия, по его словам, можно увеличивать или уменьшать – это право министра обороны или Министерства обороны.

"Поэтому сегодня увеличили, завтра забрали. Так же как было с 30-ткой. Все же помнят, что в 2022 году было плюс 30 тыс. к оплате. Тогда эту надбавку забрали, но увеличили денежное обеспечение некий компромисс. Но с условием, что каждый год это денежное довольствие будет пересматриваться и увеличиваться. И ничего не произошло", — отметил нардеп.

Сейчас, отметил политик, хотя бы премиями немного поддержать солдата. Хотя отметил, что считает это несправедливым.

"Здесь должна быть честная политика государства по отношению к своему защитнику. Выполняешь самую главную сегодня работу для страны — получаешь самую высокую заработную плату, защищенную, а не премиями перебиваемся. И тогда статус соответственно военнослужащего растет", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что о настроениях военных рассказали в Раде.



