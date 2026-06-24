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Війнв в Україні змусила Захід панікувати: озвучено страшний сценарій

Розв’язана Кремлем війна не лише виснажує ресурси Росії, а й загострює внутрішні суперечності всередині держави

24 червня 2026, 19:40
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Клименко Елена

У Європі дедалі частіше лунають заклики замислитися над різними сценаріями розвитку подій у Росії, зокрема й над можливими наслідками тривалої війни проти України. На думку аналітика Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) та експерта Європейського політичного інституту в Києві (EPIK) Андреаса Умланда, європейським країнам варто заздалегідь оцінювати ризики, пов'язані з потенційною дестабілізацією Російської Федерації.

Війнв в Україні змусила Захід панікувати: озвучено страшний сценарій

Фото: з відкритих джерел

Німецький політолог зазначає, що нинішня політична модель Росії має низку системних проблем, які з часом можуть ставати дедалі помітнішими. За його словами, авторитарні режими часто стикаються з труднощами у вирішенні накопичених внутрішніх проблем через відсутність ефективних механізмів самокорекції та відкритого суспільного діалогу.

"Такі режими зазвичай мають обмежений життєвий цикл, тому що структурно нездатні генерувати інновації, виправляти власні патології або відкрито обговорювати внутрішні та зовнішні проблеми. Саме тому такі устрої зрештою руйнуються", — зазначив Умланд. 

На думку експерта, війна проти України стала додатковим фактором, який посилює наявні труднощі всередині Росії. Тривалий конфлікт вимагає значних фінансових, економічних та людських ресурсів, що створює додатковий тиск на державну систему. 

"Цією війною Путін грає з вогнем щодо власної країни. Вона створює дедалі більше внутрішніх напружень — між регіонами, між окупованими українськими територіями та старими, міжнародно визнаними територіями Росії, між Москвою і Санкт-Петербургом з одного боку та рештою так званої федерації — з іншого", — наголосив він. 

Умланд вважає, що продовження бойових дій може сприяти поглибленню суперечностей між окремими регіонами та федеральним центром. Крім того, війна поступово впливає на економічну стійкість країни та посилює соціальну напругу.

Портал "Коментарі" вже писав, що Білорусь навряд чи стане повноцінним учасником війни проти України, попри те, що Кремль міг би бути зацікавлений у розширенні використання білоруського напрямку для військових цілей. Таку думку висловив керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович.



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