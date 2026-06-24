Войн в Украине заставила Запад паниковать: озвучен страшный сценарий

В Европе все чаще раздаются призывы задуматься о различных сценариях развития событий в России, в том числе и о возможных последствиях длительной войны против Украины. По мнению аналитика Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) и эксперта Европейского политического института в Киеве (EPIK) Андреаса Умланда, европейским странам следует заранее оценивать риски, связанные с потенциальной дестабилизацией Российской Федерации.

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Немецкий политолог отмечает, что нынешняя политическая модель России испытывает ряд системных проблем, которые со временем могут становиться все более заметными. По его словам, авторитарные режимы часто сталкиваются с трудностями в решении накопившихся внутренних проблем из-за отсутствия эффективных механизмов самокоррекции и открытого общественного диалога.

"Такие режимы обычно имеют ограниченный жизненный цикл, потому что структурно неспособны генерировать инновации, исправлять собственные патологии или открыто обсуждать внутренние и внешние проблемы. Именно поэтому такие устройства в конечном итоге рушатся", — отметил Умланд.

По мнению эксперта, война против Украины стала дополнительным фактором, усугубляющим имеющиеся трудности внутри России. Долгий конфликт требует значительных финансовых, экономических и человеческих ресурсов, что создает дополнительное давление на государственную систему.

"Этой войной Путин играет с огнем по отношению к собственной стране. Она создает все больше внутренних напряжений — между регионами, между оккупированными украинскими территориями и старыми, международно признанными территориями России, между Москвой и Санкт-Петербургом с одной стороны и остальной так называемой федерации — с другой", — подчеркнул он.

Умланд считает, что продолжение боевых действий может способствовать углублению противоречий между отдельными регионами и федеральным центром. Кроме того, война постепенно влияет на экономическую устойчивость страны и усиливает социальное напряжение.

Портал "Комментарии" уже писал , что Беларусь вряд ли станет полноценным участником войны против Украины, несмотря на то, что Кремль мог бы быть заинтересован в расширении использования белорусского направления для военных целей. Такое мнение высказал руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.