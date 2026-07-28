Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад чотири роки. Швидке завершення конфлікту залежить від поєднання військових, економічних і дипломатичних чинників. Жодна сторона не готова здатися, але тиск зростає. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які рішення та події можуть призвести до швидкого завершення війни в Україні.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найважливішою умовою є зміна розрахунків Кремля щодо вартості продовження війни. Якщо військові, економічні та політичні втрати почнуть переважати потенційні вигоди, простір для компромісів значно розшириться. Водночас будь-яка мирна домовленість без надійних механізмів контролю може виявитися лише тимчасовою паузою.

Чат-бот Gemini припускає, що швидке завершення війни у найближчі місяці можливе за умови реалізації комбінованого тиску на Кремль. Посилення санкційного режиму та виснаження російської воєнної економіки змусять Москву шукати реальні дипломатичні компроміси, а не затягувати процес. Учасники міжнародної коаліції мають остаточно узгодити чіткий пакет гарантій безпеки для України, що унеможливить повторну агресію в майбутньому. Якщо ключові світові гравці виявлять рішучість та забезпечать стабільну підтримку оборони України, це створить передумови для припинення вогню та переходу до стійкого миру вже в осяжній перспективі.

Чат-бот Deepseek зазначає, що швидке завершення війни можливе лише за умови одночасної реалізації всіх цих факторів. Військовий тиск має супроводжуватися дипломатичними зусиллями та посиленням економічних важелів. Однак варто розуміти: Росія не зацікавлена у швидкому мирі, тому ключовим завданням для України та її союзників є створення таких умов, за яких продовження війни стане для агресора неможливим або надто затратним.

Усі три чат-боти сходяться у висновку, що швидке завершення війни не залежить від одного рішення чи однієї події. На їхню оцінку, вирішальними можуть стати одночасне посилення міжнародного тиску на Росію, подальша підтримка України, економічне виснаження можливостей Кремля та готовність до переговорів за наявності надійних гарантій безпеки. Водночас моделі наголошують, що без зміни стратегічних розрахунків російського керівництва будь-яке припинення бойових дій ризикує залишитися лише тимчасовою паузою, а не стійким миром.

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