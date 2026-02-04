Війну в Україні можна закінчити лише так: озвучено вкрай несподіваний сценарій

Сподівання на швидке завершення війни є безпідставними та не мають під собою реалістичного підґрунтя, вважає політолог Володимир Фесенко. За його словами, подібні очікування радше свідчать про суспільну втому, ніж про реальний стан справ.

Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, що попри наявність переговорів у тристоронньому форматі, вони поки що не створюють умов для прориву. Ключовою перепоною залишається позиція Росії, яка наполягає на виведенні українських військ з Донбасу. Без зміни цієї вимоги, переконаний Фесенко, говорити про завершення війни найближчим часом не доводиться.

Водночас він вважає практично нереальним добровільний крок України щодо одностороннього відведення військ. Такий сценарій, на його думку, викликав би різко негативну реакцію в українському суспільстві й не гарантував би миру. Політолог нагадує, що апетити Кремля не обмежуються лише Донбасом: Росія вже закріпила у своїй конституції претензії на Запорізьку та Херсонську області, а отже, поступка в одному регіоні може призвести до нових вимог — аж до Харкова.

Найбільш імовірним розвитком подій у найближчій перспективі Фесенко називає продовження війни та взаємне виснаження сторін. При цьому Україна перебуває у значно вразливішому становищі, адже бойові дії ведуться на її території, частина якої залишається окупованою.

Політолог також звертає увагу на роль міжнародного тиску. На його переконання, активніші та жорсткіші дії з боку США — зокрема за участі Дональда Трампа — можуть вплинути на позицію Володимира Путіна. Він не виключає поетапного припинення вогню: від енергетичного перемир’я до морського, повітряного і, зрештою, наземного.

За умови стабілізації фронту, зростання втрат російської армії та системного тиску Заходу реальні переговори про завершення війни можуть стати можливими у другій половині 2026 року або вже у 2027-му. Водночас завершення війни в першій половині 2026 року експерт вважає малоймовірним.

