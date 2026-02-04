Войну в Украине можно закончить только так: озвучен крайне неожиданный сценарий

Надежды на скорое завершение войны безосновательны и не имеют под собой реалистичной основы, считает политолог Владимир Фесенко. По его словам, подобные ожидания скорее свидетельствуют об общественной усталости, чем реальном положении дел.

Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что, несмотря на наличие переговоров в трехстороннем формате, они пока не создают условий для прорыва. Ключевым препятствием остается позиция России, которая настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Без изменения этого требования, убежден Фесенко, говорить о завершении войны в ближайшее время не приходится.

В то же время он считает практически нереальным добровольный шаг Украины по одностороннему отводу войск. Такой сценарий, по его мнению, вызвал бы резко отрицательную реакцию в украинском обществе и не гарантировал бы миру. Политолог напоминает, что аппетиты Кремля не ограничиваются только Донбассом: Россия уже закрепила в своей конституции претензии на Запорожскую и Херсонскую области, следовательно, уступка в одном регионе может привести к новым требованиям — вплоть до Харькова.

Наиболее вероятным развитием событий в перспективе Фесенко называет продолжение войны и взаимное истощение сторон. При этом Украина находится в более уязвимом положении, ведь боевые действия ведутся на ее территории, часть которой остается оккупированной.

Политолог также обращает внимание на роль международного давления. По его убеждению, более активные и более жесткие действия со стороны США, в том числе с участием Дональда Трампа, могут повлиять на позицию Владимира Путина. Он не исключает поэтапного прекращения огня: от энергетического перемирия до морского, воздушного и, наконец, наземного.

При стабилизации фронта, росте потерь российской армии и системном давлении Запада реальные переговоры о завершении войны могут стать возможными во второй половине 2026 года или уже в 2027-м. В то же время завершение войны в первой половине 2026 года эксперт считает маловероятным.

