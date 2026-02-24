logo_ukra

Війна з Росією Війну можна завершити лише так: озвучено термінову вимогу союзникам України
Війну можна завершити лише так: озвучено термінову вимогу союзникам України

Мир в Україні можливий лише за спільної позиції США та Європи щодо тиску на Кремль

24 лютого 2026, 14:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна завершиться лише тоді, коли об’єднаний фронт США та європейських союзників змусить Кремль сісти за стіл переговорів і вести реальний діалог. Таку думку він висловив в інтерв’ю німецькому виданню Tagesschau.

Війну можна завершити лише так: озвучено термінову вимогу союзникам України

Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, ключовим фактором для припинення війни є спільні дії президента США Дональда Трампа та європейських партнерів. Об’єднана позиція міжнародної спільноти може "поставити Путіна на місце" і змусити його домовлятися не на папері, а з конкретними результатами. Президент підкреслив, що кінцевим завданням має бути не обов’язково підписання мирного договору, а хоча б укладення перемир’я з гарантіями безпеки для України від США та інших союзників. 

"Результат може бути лише один — припинення вогню. Навіть якщо мирний договір поки неможливий, важливо досягти угоди про перемир’я з чіткими кроками підтримки", — зазначив Зеленський. 

Водночас глава держави наголосив, що повномасштабна війна в Україні триває вже чотири роки, а дипломатичні ініціативи залишаються повільними й малоефективними. Кремль, попри невдачі на фронті, не відмовляється від планів підірвати суверенітет України, що ставить під сумнів щирість Росії в переговорному процесі. Путін продовжує вірити у можливість перемоги, що ускладнює реальні домовленості.

Як вже писали "Коментарі", стратегія Сполучених Штатів у спробах чинити тиск на Україну під час мирних переговорів виявилася неефективною. Натомість головна роль у цих процесах мала б належати Дональду Трампу, який, на думку деяких європейських дипломатів, повинен концентрувати зусилля на впливі на Російську Федерацію, а не на Київ. Таку позицію озвучила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас в інтерв’ю для Bloomberg TV.



