Війну можна завершити лише так: озвучено термінову вимогу союзникам України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна завершиться лише тоді, коли об’єднаний фронт США та європейських союзників змусить Кремль сісти за стіл переговорів і вести реальний діалог. Таку думку він висловив в інтерв’ю німецькому виданню Tagesschau.

Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, ключовим фактором для припинення війни є спільні дії президента США Дональда Трампа та європейських партнерів. Об’єднана позиція міжнародної спільноти може "поставити Путіна на місце" і змусити його домовлятися не на папері, а з конкретними результатами. Президент підкреслив, що кінцевим завданням має бути не обов’язково підписання мирного договору, а хоча б укладення перемир’я з гарантіями безпеки для України від США та інших союзників.

"Результат може бути лише один — припинення вогню. Навіть якщо мирний договір поки неможливий, важливо досягти угоди про перемир’я з чіткими кроками підтримки", — зазначив Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що повномасштабна війна в Україні триває вже чотири роки, а дипломатичні ініціативи залишаються повільними й малоефективними. Кремль, попри невдачі на фронті, не відмовляється від планів підірвати суверенітет України, що ставить під сумнів щирість Росії в переговорному процесі. Путін продовжує вірити у можливість перемоги, що ускладнює реальні домовленості.

Як вже писали "Коментарі", стратегія Сполучених Штатів у спробах чинити тиск на Україну під час мирних переговорів виявилася неефективною. Натомість головна роль у цих процесах мала б належати Дональду Трампу, який, на думку деяких європейських дипломатів, повинен концентрувати зусилля на впливі на Російську Федерацію, а не на Київ. Таку позицію озвучила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас в інтерв’ю для Bloomberg TV.