Войну можно завершить только так: озвучено срочное требование союзникам Украины
Войну можно завершить только так: озвучено срочное требование союзникам Украины

Мир в Украине возможен только при общей позиции США и Европы по давлению на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война завершится, только когда объединенный фронт США и европейских союзников заставит Кремль сесть за стол переговоров и вести реальный диалог. Такое мнение он высказал в интервью немецкому изданию Tagesschau.

По словам Зеленского, ключевым фактором для прекращения войны есть совместные действия президента США Дональда Трампа и европейских партнеров. Объединенная позиция международного сообщества может "поставить Путина на место" и вынудить его договариваться не на бумаге, а с конкретными результатами. Президент подчеркнул, что конечной задачей должно быть не обязательно заключение мирного договора, а хотя бы заключение перемирия с гарантиями безопасности для Украины от США и других союзников.

"Результат может быть только один — прекращение огня. Даже если мирный договор пока невозможен, важно достичь соглашения о перемирии с четкими шагами поддержки", — отметил Зеленский.

В то же время, глава государства подчеркнул, что полномасштабная война в Украине длится уже четыре года, а дипломатические инициативы остаются медленными и малоэффективными. Кремль, несмотря на неудачи на фронте, не отказывается от планов подорвать суверенитет Украины, что подвергает сомнению искренность России в переговорном процессе. Путин продолжает верить в возможность победы, что усложняет реальные договоренности.

Как уже писали "Комментарии", стратегия Соединенных Штатов в попытках оказывать давление на Украину во время мирных переговоров оказалась неэффективной. Главная роль в этих процессах должна принадлежать Дональду Трампу, который, по мнению некоторых европейских дипломатов, должен концентрировать усилия на влиянии на Российскую Федерацию, а не на Киев. Такую позицию озвучила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью Bloomberg TV.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
