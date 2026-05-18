logo_ukra

BTC/USD

76649

ETH/USD

2106.71

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Війна за незалежність об'єднує українців, чого не може збагнути путін - Андрій Юсов
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна за незалежність об'єднує українців, чого не може збагнути путін - Андрій Юсов

За словами Юсова, Росія прагне розхитати Україну зсередини, провокуючи хаос і підриваючи суспільну єдність.

18 травня 2026, 17:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Війна за незалежність продовжує об’єднувати українців, попри спроби Росії розхитати ситуацію всередині країни. І саме цього не може зрозуміти президент РФ. Про це Андрій Юсов, представник з питань стратегічної комунікації ГУР МО та радник керівника Офісу Президента Кирила Буданова заявив під час  Lviv Media Forum.

Війна за незалежність об'єднує українців, чого не може збагнути путін - Андрій Юсов

Андрій Юсов. Фото: з відкритих джерел

"Війна за незалежність об'єднує українців. І це те, що він (Путін, — ред.) не може ніяк нам ні пробачити, ні збагнути", — сказав Юсов.

За його словами, одним із завдань Росії є створення внутрішнього хаосу та спроби зруйнувати єдність українського суспільства.

"Якщо ти не можеш захопити, якщо ти не можеш перемогти, ти намагаєшся всередині зламати єдність. І це стосується завдань Путіна проти України", — зазначив Юсов.

Війна за незалежність об'єднує українців, чого не може збагнути путін - Андрій Юсов - фото 2

При цьому, попри складні події та внутрішні виклики, українці продовжують зберігати спільне бачення ключових питань.

"Які би не були всередині країни складні ситуації, гострі події, критичні події, українці продовжують зберігати єдність в оцінці, хто ворог, хто друг, яка наша ідентичність і проти чого і проти кого треба боротись", — підсумував Юсов.

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов неодноразово зазначав, що внутрішня єдність є головним елементом архітектури безпеки — фактором, який визначає здатність України протистояти зовнішнім загрозам.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини