Війна за незалежність об'єднує українців, чого не може збагнути путін - Андрій Юсов



















Війна за незалежність продовжує об’єднувати українців, попри спроби Росії розхитати ситуацію всередині країни. І саме цього не може зрозуміти президент РФ. Про це Андрій Юсов, представник з питань стратегічної комунікації ГУР МО та радник керівника Офісу Президента Кирила Буданова заявив під час Lviv Media Forum .

"Війна за незалежність об'єднує українців. І це те, що він (Путін, — ред.) не може ніяк нам ні пробачити, ні збагнути", — сказав Юсов.

За його словами, одним із завдань Росії є створення внутрішнього хаосу та спроби зруйнувати єдність українського суспільства.

"Якщо ти не можеш захопити, якщо ти не можеш перемогти, ти намагаєшся всередині зламати єдність. І це стосується завдань Путіна проти України", — зазначив Юсов.

При цьому, попри складні події та внутрішні виклики, українці продовжують зберігати спільне бачення ключових питань.

"Які би не були всередині країни складні ситуації, гострі події, критичні події, українці продовжують зберігати єдність в оцінці, хто ворог, хто друг, яка наша ідентичність і проти чого і проти кого треба боротись", — підсумував Юсов.

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов неодноразово зазначав, що внутрішня єдність є головним елементом архітектури безпеки — фактором, який визначає здатність України протистояти зовнішнім загрозам.