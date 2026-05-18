Война за независимость объединяет украинцев, чего не может понять путин - Андрей Юсов



















Война за независимость продолжает объединять украинцев, несмотря на попытки России расшатать ситуацию внутри страны. И именно это не может понять президент РФ. Об этом Андрей Юсов, представитель по стратегической коммуникации ГУР МО и советник руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова заявил во время Lviv Media Forum .

" Война за независимость объединяет украинцев. И это то, что он (Путин, – ред.) не может никак нам ни простить, ни понять ", – сказал Юсов.

По его словам, одна из задач России — создание внутреннего хаоса и попытки разрушить единство украинского общества.

Если ты не можешь захватить, если ты не можешь победить, ты пытаешься внутри сломать единство. И это касается задач Путина против Украины ", — отметил Юсов.

При этом несмотря на сложные события и внутренние вызовы, украинцы продолжают сохранять общее видение ключевых вопросов.

" Какие бы ни были внутри страны сложные ситуации, острые события, критические события, украинцы продолжают сохранять единство в оценке, кто враг, кто друг, какая наша идентичность и против чего и против кого надо бороться ", — подытожил Юсов.

Напомним, что руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов неоднократно отмечал, что внутреннее единство является главным элементом архитектуры безопасности – фактором, определяющим способность Украины противостоять внешним угрозам.