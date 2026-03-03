Війна в Україні закінчиться дуже не скоро: на Заході пояснили, як Іран знову виручить Путіна

Загострення напруженості в Ормузькій протоці через загрозу Ірану для танкерів сприяє значному підвищенню світових цін на нафту. Аналітики попереджають, що подальше зростання "чорного золота" може збільшити нафтогазові доходи Російської Федерації, що в довгостроковій перспективі посилить її фінансову спроможність у війні проти України.

Фото: з відкритих джерел

Згідно зі звітом Інститут вивчення війни від 2 березня, ціни на нафту марки Brent у понеділок досягли 82,37 долара за барель, тоді як 27 лютого вони становили 73 долари. На момент складання звіту середня вартість Brent складала близько 78 доларів за барель.

У звіті також наголошується, що повідомлення про удари Ірану по нафтових танкерах, пов’язаних із США та Великою Британією, а також погрози Корпус вартових ісламської революції суднам, що проходять через Ормузьку протоку, спричинили зниження судноплавства у Перській затоці щонайменше на 33% станом на 1 березня. Аналітики зазначають, що це, ймовірно, підштовхне ціни на нафту до подальшого зростання найближчими днями.

"Різні прогнози передбачають стрибок цін до 90-100 доларів за барель", — підкреслюють експерти/

ISW нагадує, що Росія активно використовувала доходи від експорту нафти та газу для фінансування своєї війни проти України. Однак у 2025 році надходження від енергетичного сектору неухильно знижувалися, і прогнозується подальше падіння у 2026 році.

"Стабільно високі ціни на нафту можуть підтримати економіку Росії і дозволити їй фінансувати війну в Україні у середньостроковій перспективі. Проте малоймовірно, що Іран зможе тримати блокаду Ормузької протоки настільки довго, щоб Росія отримала довгострокові вигоди від поточного зростання цін на нафту", — підсумували аналітики/

