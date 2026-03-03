Война в Украине закончится очень не скоро: на Западе объяснили, как Иран снова выручит Путина

Обострение напряженности в Ормузском проливе из-за угрозы Ирану для танкеров способствует значительному повышению мировых цен на нефть. Аналитики предупреждают, что дальнейший рост "черного золота" может увеличить нефтегазовые доходы Российской Федерации, что в долгосрочной перспективе усугубит ее финансовую состоятельность в войне против Украины.

Фото: из открытых источников

Согласно отчету Институт изучения войны от 2 марта, цены на нефть марки Brent в понедельник достигли 82,37 доллара за баррель, в то время как 27 февраля они составляли 73 доллара. На момент составления отчета средняя стоимость Brent составляла около 78 долларов за баррель.

В отчете также отмечается, что сообщения об ударах Ирана по нефтяным танкерам, связанным с США и Великобританией, а также угрозы Корпус стражей исламской революции судам, проходящим через Ормузский пролив, повлекли за собой снижение судоходства в Персидском заливе по меньшей мере на 33%. Аналитики отмечают, что это, вероятно, подтолкнет цены на нефть к дальнейшему росту в ближайшие дни.

"Различные прогнозы предполагают скачок цен до 90-100 долларов за баррель", — подчеркивают эксперты/

ISW напоминает, что Россия активно использовала доходы от экспорта нефти и газа для финансирования войны против Украины. Однако в 2025 году поступления от энергетического сектора неуклонно снижались и прогнозируется дальнейшее падение в 2026 году.

"Стабильно высокие цены на нефть могут поддержать экономику России и позволить ей финансировать войну в Украине в среднесрочной перспективе. Однако маловероятно, что Иран сможет держать блокаду Ормузского пролива настолько долго, чтобы Россия получила долгосрочные выгоды от текущего роста цен на нефть", — подытожили.

