Війна в Україні закінчиться 7 вересня: озвучено несподіваний сценарій фіаско Путіна

Війна Росії проти України може вийти на новий дипломатичний етап через Китай. Публіцист Андрій Піонтковський припустив, що Пекін здатен відіграти ключову роль у формуванні умов для довгострокового врегулювання війни, а українська дипломатія вже може готувати ґрунт для такого сценарію.

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У центрі прогнозу експерта — міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, якого Піонтковський порівняв із Генрі Кісінджером. На його думку, український дипломат може стати одним із ключових учасників переговорного процесу, який потенційно відкриє шлях до важливих домовленостей із Пекіном.

Піонтковський проводить паралель із візитом президента США Річарда Ніксона до Китаю у 1972 році. Тоді Вашингтон започаткував новий формат відносин із Пекіном, що, на думку публіциста, вплинуло на подальший перебіг холодної війни.

Експерт вважає, що Китай нині також може спробувати виступити глобальним арбітром. Він звертає увагу на дипломатичні сигнали Пекіна, зокрема позицію китайської сторони щодо необхідності враховувати принцип територіальної цілісності держав під час переговорів.

"Придивіться до цього представницького джентльмена. Через кілька днів він може увійти до історії як український Кісінджер, який підготував ґрунт для візиту до Пекіна українського Ніксона", — заявив Піонтковський.

Окремо він нагадав, що глава МЗС Китаю Ван І запрошував Сибігу до КНР. На думку публіциста, після оформлення дипломатичних процедур цей контакт може стати важливою частиною підготовки до переговорів на найвищому рівні.

"Кінцівка партії може бути розіграна стрімко", — припустив Піонтковський, наголошуючи на можливості швидкого розвитку подій.

За його сценарієм, після переговорів Сибіги та Ван І може з'явитися повідомлення про візит Володимира Зеленського до Пекіна. Після цього Китай потенційно міг би запропонувати провести тристоронню зустріч за участю України та Росії для обговорення довгострокового врегулювання.

"Сі повідомить, що запрошує президента Зеленського та повноважного представника влади Росії прибути до Пекіна для проведення тристоронніх переговорів щодо довгострокового врегулювання української кризи", — описав можливий розвиток подій Піонтковський.

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