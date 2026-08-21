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Война в Украине закончится 7 сентября: озвучен неожиданный сценарий фиаско Путина

Публицист Андрей Пионтковский считает, что Киев может получить новый дипломатический шанс для завершения войны через активизацию контактов с Пекином и возможные переговоры с участием Китая

21 августа 2026, 11:45
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Клименко Елена

Война России против Украины может выйти на новый дипломатический этап из-за Китая. Публицист Андрей Пионтковский предположил, что Пекин способен сыграть ключевую роль в формировании условий для долгосрочного урегулирования войны, а украинская дипломатия может готовить почву для такого сценария.

Война в Украине закончится 7 сентября: озвучен неожиданный сценарий фиаско Путина

Фото: из открытых источников

В центре прогноза эксперта – министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, которого Пионтковский сравнил с Генри Киссинджером. По его мнению, украинский дипломат может стать одним из ключевых участников переговорного процесса, потенциально откроющего путь к важным договоренностям с Пекином.

Пионтковский проводит параллель с визитом президента США Ричарда Никсона в Китай в 1972 году. Тогда Вашингтон положил начало новому формату отношений с Пекином, что, по мнению публициста, повлияло на дальнейшее течение холодной войны.

Эксперт считает, что Китай также может попытаться выступить глобальным арбитром. Он обращает внимание на дипломатические сигналы Пекина, в частности, позицию китайской стороны относительно необходимости учитывать принцип территориальной целостности государств во время переговоров.  

"Присмотритесь к этому представительному джентльмену. Через несколько дней он может войти в историю как украинский Киссинджер, подготовивший почву для визита в Пекин украинского Никсона", — заявил Пионтковский.

Отдельно он напомнил, что глава МИД Китая Ван I приглашал Сибига в КНР. По мнению публициста, после оформления дипломатических процедур этот контакт может стать важной частью подготовки к переговорам на самом высоком уровне.  

"Конец партии может быть разыгран стремительно", — предположил Пионтковский, отмечая возможность быстрого развития событий.

По его сценарию после переговоров Сибиги и Ван И может появиться сообщение о визите Владимира Зеленского в Пекин. После этого Китай мог бы предложить провести трехстороннюю встречу с участием Украины и России для обсуждения долгосрочного урегулирования.  

"Си сообщит, что приглашает президента Зеленского и полномочного представителя властей России прибыть в Пекин для проведения трехсторонних переговоров по долгосрочному урегулированию украинского кризиса", — описал возможное развитие событий Пионтковский.

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