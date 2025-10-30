logo_ukra

Війна в Україні за крок до припинення: озвучено несподіваний результат перемовин Трампа і Сі
НОВИНИ

Війна в Україні за крок до припинення: озвучено несподіваний результат перемовин Трампа і Сі

Політолог Ігор Рейтерович переконаний, що успішна зустріч Трампа з Сі здатна позитивно вплинути на ситуацію в Україні.

30 жовтня 2025, 12:20
Автор:
Клименко Елена

Під час свого візиту до Азії колишній президент США Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Політолог Ігор Рейтерович у ефірі 24 Каналу зазначив, що успішний результат переговорів між двома лідерами може мати серйозний вплив на хід війни в Україні. За його словами, для українців позитивним сигналом стане, якщо сторони зможуть домовитися про економічну співпрацю та виробити спільну стратегію.

Війна в Україні за крок до припинення: озвучено несподіваний результат перемовин Трампа і Сі

Фото: з відкритих джерел

Рейтерович підкреслив, що Китай традиційно підтримує Росію, зокрема і на дипломатичному рівні. Проте зустріч Трампа та Сі могла стати моментом, коли сторони досягли певної спільної позиції щодо врегулювання конфлікту. Навіть якщо під час безпосередніх переговорів цього не відбулося, за його словами, поступове наближення до такого рішення може статися найближчим часом.

Політолог додав, що Вашингтон та Пекін залишаються геополітичними суперниками, однак економічна взаємозалежність робить їхні дії взаємопов’язаними. Обидві країни зацікавлені у збільшенні власних доходів, і це стане можливим лише після завершення війни в Україні. За словами Рейтеровича, якщо Китай займе конструктивну позицію, одного дзвінка Путіну може вистачити, щоб змусити Росію припинити бойові дії. На той момент уже буде визначена лінія розмежування та потенційне перемир’я.

Експерт також зауважив, що саме Китай із самого початку пропонував концепцію перемир’я та лінії розмежування, проте спершу її ідею не сприймали серйозно. Ситуація може змінитися, і США можуть спробувати активніше задіяти Пекін, щоб той не залишався лише спостерігачем, а діяв у напрямку завершення конфлікту.

Як вже писали "Коментарі", зустріч президента США Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном може стати вирішальною у його стратегії щодо завершення війни в Україні. Російська військова кампанія значною мірою залежить від підтримки Китаю, і саме це робить китайський фактор ключовим у планах Трампа.  



Джерело: https://24tv.ua/geopolitics/zustrich-donalda-trampa-si-tszinpina-shho-vona-mozhe-vplinuti_n2943182
