Война в Украине в шаге от прекращения: озвучен неожиданный результат переговоров Трампа и Си

В ходе своего визита в Азию бывший президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что успешный результат переговоров между двумя лидерами может оказать серьезное влияние на ход войны в Украине. По его словам, для украинцев будет позитивным сигналом, если стороны смогут договориться об экономическом сотрудничестве и выработать совместную стратегию.

Фото: из открытых источников

Рейтерович подчеркнул, что Китай традиционно поддерживает Россию, в том числе и на дипломатическом уровне. Однако встреча Трампа и Си могла стать моментом, когда стороны достигли определенной общей позиции по урегулированию конфликта. Даже если в ходе непосредственных переговоров этого не произошло, по его словам, постепенное приближение к такому решению может произойти в ближайшее время.

Политолог добавил, что Вашингтон и Пекин остаются геополитическими соперниками, однако экономическая взаимозависимость делает их действия взаимосвязанными. Обе страны заинтересованы в увеличении собственных доходов, что станет возможным только после завершения войны в Украине. По словам Рейтеровича, если Китай займет конструктивную позицию, одного звонка Путину может хватить, чтобы вынудить Россию прекратить боевые действия. К этому моменту уже будет определена линия разграничения и потенциальное перемирие.

Эксперт также отметил, что именно Китай изначально предлагал концепцию перемирия и линии разграничения, однако сначала ее идею не воспринимали серьезно. Ситуация может измениться, и США могут попытаться активнее задействовать Пекин, чтобы тот не оставался только наблюдателем, а действовал в направлении завершения конфликта.

Как уже писали "Комментарии", встреча президента США Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпином может стать решающей в его стратегии завершения войны в Украине. Российская военная кампания в значительной степени зависит от поддержки Китая, и это делает китайский фактор ключевым в планах Трампа.