Війна в Україні вступила у нову фазу: на Заході дали пояснення
Війна в Україні вступила у нову фазу: на Заході дали пояснення

BBC пише про те, що питання про умиротворення Путіна знову постало у світовому порядку денному

27 жовтня 2025, 12:08
Автор:
Кравцев Сергей

Наразі війна в Україні вступила в нову фазу. На фронті бої зайшли в глухий кут, і Росія все частіше завдає ударів по тиловим українським містам. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "BBC".

Війна в Україні вступила у нову фазу: на Заході дали пояснення

Обстріл України. Фото: із відкритих джерел

У публікації йдеться, що кількість повітряних атак – з використанням балістичних ракет, безпілотників з вибухівкою та плануючих бомб – зросла з кількох десятків на день минулого року до щоночі, а найчастіше досягала багатьох сотень.

Серед цілей Кремля тепер залізничні станції України, пасажирські потяги, газо- та електропостачання, а також житлові будинки та підприємства.

На тлі цього аналітики міркують, що для України набагато важливіше питання не в тому, як витримати цю війну, а в тому, як її зупинити.

При цьому на Заході наголошують, що до ризику розширення війни з ядерною державою не можна ставитися легковажно, оскільки Україна нарощує ефективність та частоту своїх ударів по російських нафтобазах. Російський диктатор Володимир Путін у зв'язку з цим попередив, що використання "Томагавків" може викликати "серйозну, якщо не приголомшуючу" відповідь.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий погодитися з концепцією, запропонованою Сполученими Штатами для врегулювання війни проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАРС.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Дональд Трамп привернув увагу новою заявою, яка натякає на можливе посилення тиску санкцій на Росію. Під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air One його запитали, чи планує він запроваджувати нові обмеження проти Москви. У відповідь американський лідер відповів коротко та інтригуюче: "Незабаром дізнаєтесь".




Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/cew40lqvel2o
