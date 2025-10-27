Война в Украине вступила в новую фазу: на Западе дали объяснение

Сейчас война в Украине вступила в новую фазу. На фронте бои зашли в тупик, и Россия все чаще наносит удары по тыловым украинским городам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "BBC".

Обстрел Украины. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что количество воздушных атак – с использованием баллистических ракет, беспилотников с взрывчаткой и планирующих бомб – выросло с нескольких десятков в день в прошлом году до еженощных, а зачастую достигало многих сотен.

Среди целей Кремля теперь железнодорожные станции Украины, пассажирские поезда, газо- и электроснабжение, а также жилые дома и предприятия.

На фоне этого аналитики рассуждают, что для Украины гораздо более важный вопрос заключается не в том, как выдержать эту войну, а в том, как ее остановить.

При этом на Западе подчеркивают, что к риску расширения войны с ядерным государством нельзя относиться легкомысленно, поскольку Украина наращивает эффективность и частоту своих ударов по российским нефтебазам. Российский диктатор Владимир Путин в связи с этим предупредил, что использование "Томагавков" может вызвать "серьезный, если не ошеломляющий" ответ.

