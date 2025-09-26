Війна в Україні: у ЗСУ назвали "парадоксальну" умову настання миру

На думку офіцера батальйону "Свобода" в складі бригади НГУ "Рубіж" Андрія Іллєнка, сподівання на швидке завершення війни шкодять українській стійкості та обороноздатності. Про це він заявив в інтерв’ю виданню "Главком".

Військовий переконаний: коли люди налаштовуються на близьке перемир’я, вони ментально переходять у режим очікування — планують мирне життя, уникають складних рішень і відсувають на другий план оборонні ініціативи. Такий підхід, на його думку, небезпечний.

"Якщо ми почнемо вірити у швидке завершення війни, навряд чи вона завершиться швидко і тим більше — на нашу користь. Але коли готуємось до тривалої боротьби — шанси на позитивний результат значно зростають. Це звучить парадоксально, але це правда", — зазначив Іллєнко.

Він підкреслив, що налаштування на довготривалу війну сприяє мобілізації сил, прийняттю стратегічних рішень і концентрації на перемозі. Навпаки, віра в "швидке вирішення" створює ілюзії, які демотивують і розмивають фокус суспільства.

Іллєнко наголошує: саме внутрішня дисципліна, готовність до довгострокової боротьби та активна участь кожного громадянина у спільному спротиві наближають перемогу, а не очікування зовнішнього "мирного врегулювання".

Цю думку частково підтримує і інший військовий — Андрій Білецький, який нещодавно жорстко розкритикував ідеї розведення військ. Він назвав їх "жахливим абсурдом", пояснивши, що подібні сценарії лише сприятимуть просуванню росіян по українській території та втраті значних площ і населених пунктів.

"Росіяни відходитимуть по нашій землі, а ми — по своїй. Це не мир, а капітуляція", — наголосив він.

В обох виступах простежується спільна позиція: надмірна надія на компроміси з агресором лише послаблює оборонну стійкість України. Суспільству слід готуватись не до завершення війни — а до її виграшу.

