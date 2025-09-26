Война в Украине: в ВСУ назвали "парадоксальное" условие наступления мира

По мнению офицера батальона "Свобода" в составе бригады НГУ "Рубеж" Андрея Ильенко, надежды на скорейшее завершение войны вредят украинской устойчивости и обороноспособности. Об этом он заявил в интервью изданию "Главком".

Военный убежден: когда люди настраиваются на близкое перемирие, они ментально переходят в режим ожидания — планируют мирную жизнь, уходят от сложных решений и отодвигают на второй план оборонные инициативы. Такой подход, по его мнению, опасен.

"Если мы начнем верить в скорое завершение войны, вряд ли она завершится быстро и тем более — в нашу пользу. Но когда готовимся к длительной борьбе — шансы на положительный результат значительно растут. Это звучит парадоксально, но это правда", — отметил Ильенко.

Он подчеркнул, что настройка на длительную войну способствует мобилизации сил, принятию стратегических решений и концентрации на победе. Напротив, вера в "быстрое решение" создает иллюзии, демотивирующие и размывающие фокус общества.

Ильенко отмечает: именно внутренняя дисциплина, готовность к долгосрочной борьбе и активное участие каждого гражданина в общем сопротивлении приближают победу, а не ожидание внешнего "мирного урегулирования".

Это мнение частично поддерживает и другой военный — Андрей Белецкий, недавно жестко раскритиковавший идеи разведения войск. Он назвал их "ужасным абсурдом", объяснив, что подобные сценарии будут только способствовать продвижению россиян по украинской территории и потере значительных площадей и населенных пунктов.

"Россияне будут отходить по нашей земле, а мы — по своей. Это не мир, а капитуляция", — подчеркнул он.

В обоих выступлениях прослеживается общая позиция: чрезмерная надежда на компромиссы с агрессором лишь ослабляет оборонительную устойчивость Украины. Обществу следует готовиться не к завершению войны, а к ее выигрышу.

