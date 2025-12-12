Війна в Україні: у Німеччині заговорили про те, що найбільша мрія Путіна нарешті здійснилася

Європейські лідери дедалі частіше демонструють тривогу через ситуацію навколо України та невизначеність позиції США. Як повідомляє німецьке видання Spiegel, 1 грудня на закритій телефонній конференції канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен обговорювали просування російських військ і тиск Вашингу.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Фредеріксен прямо запитала колег: "Який наш план Б?" – адже західні гарантії безпеки для України так і не сформовані. Протокол розмови, який опинився в розпорядженні Spiegel, вказує на недовіру європейців, що зростає, до Трампу. Публічно лідери ЄС підтримують зусилля США, але у приватних розмовах визнають, що не вважають нинішню адміністрацію союзником.

Мерц зазначив, що американська сторона "грає в ігри" як з Україною, так і з Європою. Після публікації нової стратегії безпеки США стало ясно, що йдеться не лише про небажання фінансувати війну, а про ідеологічний підхід, який припускає тиск сильних держав на слабкі. У документі прямо йдеться про "вічну істину" впливу великих націй.

За даними Spiegel, риторика Вашингтона все частіше вагається між співчуттям, роздратуванням та ворожістю, а Європа в американських оцінках виглядає "дисфункціональною". На тлі цього виграшну позицію отримує Володимир Путін, який веде переговори з Трампом без європейської участі, тоді як нова американська стратегія багато в чому співпадає із кремлівським світоглядом.

У виданні наголошують: Європа може встояти лише за умови самостійної політики та опору російській агресії. Однак, незважаючи на розуміння загроз, європейські уряди уникають практичних кроків, побоюючись конфлікту зі США. Експерти нагадують, що довгострокової перспективи Вашингтон потребує сильних європейських союзників, особливо з урахуванням зростаючого впливу Китаю.

