Война в Украине: в Германии заговорили о том, что самая большая мечта Путина наконец-то сбылась
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине: в Германии заговорили о том, что самая большая мечта Путина наконец-то сбылась

Spiegel пишет о том, что Трамп становится на сторону России, предавая Европу

12 декабря 2025, 08:17
Автор:
Кравцев Сергей

Европейские лидеры всё чаще демонстрируют тревогу из-за ситуации вокруг Украины и неопределённости позиции США. Как сообщает немецкое издание Spiegel, 1 декабря на закрытой телефонной конференции канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Дании Метте Фредериксен обсуждали продвижение российских войск и давление Вашингтона, добивающегося от Киева мирных уступок.

Война в Украине: в Германии заговорили о том, что самая большая мечта Путина наконец-то сбылась

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Фредериксен прямо спросила коллег: "Каков наш план Б?" — ведь западные гарантии безопасности для Украины так и не сформированы. Протокол разговора, оказавшийся в распоряжении Spiegel, указывает на растущее недоверие европейцев к Трампу. Публично лидеры ЕС поддерживают усилия США, но в частных беседах признают, что не считают нынешнюю администрацию союзником.

Мерц отметил, что американская сторона "играет в игры" как с Украиной, так и с Европой. После публикации новой стратегии безопасности США стало ясно, что речь идёт не только о нежелании финансировать войну, а об идеологическом подходе, допускающем давление сильных государств на слабые. В документе прямо говорится о "вечной истине" влияния больших наций.

По данным Spiegel, риторика Вашингтона всё чаще колеблется между сочувствием, раздражением и враждебностью, а Европа в американских оценках выглядит "дисфункциональной". На фоне этого выигрышную позицию получает Владимир Путин, который ведёт переговоры с Трампом без европейского участия, тогда как новая американская стратегия во многом совпадает с кремлёвским мировоззрением.

В издании подчёркивают: Европа может устоять только при условии самостоятельной политики и сопротивления российской агрессии. Однако, несмотря на понимание угроз, европейские правительства избегают практических шагов, опасаясь конфликта с США. Эксперты напоминают, что в долгосрочной перспективе Вашингтон нуждается в сильных европейских союзниках, особенно с учётом растущего влияния Китая.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп набросился с критикой на Зеленского: почему застопорился мирный план завершения войны.




Источник: https://www.spiegel.de/ausland/wie-donald-trump-die-europaeer-an-wladimir-putin-verraet-a-2fb67045-1ab6-4caf-9467-fceeec9351c6
