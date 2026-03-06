Війна в Україні: у ЄС шокували заявою, чому Києв вже приречений на поразку

Ескалація бойових дій на Близькому Сході може негативно вплинути на можливості України ефективно протистояти російській агресії. Про це заявила головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас, коментуючи ситуацію для Politico. За її словами, напруження у регіоні вже має відчутні наслідки для війни, яку Росія веде проти України.

Війна в Україні. Фото: УНІАН

Чиновниця наголосила, що загострення навколо Ірану створює додаткове навантаження на світові оборонні ресурси. За її словами, конфлікт у цьому регіоні має "очевидний вплив на війну в Україні", адже зростає попит на системи протиповітряної оборони та обладнання для боротьби з безпілотниками. Через це міжнародні запаси таких засобів швидко скорочуються.

Особливо це стосується систем перехоплення дронів та інших елементів протиповітряної оборони, які активно використовуються у сучасних конфліктах. Каллас пояснила, що ресурси, які могли б бути спрямовані на допомогу Києву, нині потрібні й іншим країнам.

"Засоби протиповітряної оборони, які зараз потрібні Україні, переходять до Близького Сходу. Є також проблема ланцюгів постачання... засоби, які потрібні Україні, тепер потрібні і Близькому Сходу, коли йдеться про протиповітряну оборону", – зазначила вона.

Наразі держави Перської затоки активно використовують свої запаси систем ППО, намагаючись відбити удари з боку Ірану. Така ситуація додатково посилює глобальний дефіцит відповідного озброєння.

Каллас також звернула увагу на економічний аспект конфлікту. За її словами, загострення на Близькому Сході може спричинити зростання світових цін на нафту, що потенційно вигідно Росії. Вищі енергетичні доходи дозволяють Кремлю отримувати більше коштів для фінансування війни проти України.

"І саме тому ми маємо наполегливо домагатися заборони морських послуг, щоб реально обмежити тіньовий флот, а отже, і нафтові доходи, які Росія використовує для фінансування цієї війни", – підкреслила дипломатка, говорячи про підготовку нового пакета санкцій ЄС.

Як вже писали "Коментарі", прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт готовий використати силу, щоб змусити Україну відновити транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба". Про це угорський лідер повідомив у своєму акаунті в соцмережі Х.